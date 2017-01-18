تندرارة في : 07-01-2017

– جمعية الجنان للتنمية المحلية

الجماعة القروية لتندرارة

عـــمالة إقليم فجيج

رسالة مفتوحة

إلــــى الســــيد عــــامل عـــمالة إقــــليم فجـــيج

الموضوع : تــــرويج وثائق مشبوهة للترامي على الأراضي السلالية بالجماعة القروية لتندرارة .

سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد :

عـــــلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ،يشرفنا أن نراسلكم في شأن الترامي على الأراضي السلالية ببعض الدواوير التابعة للجماعة القروية لتندرارة ،حيث تــــم الاستيلاء على مساحات مهمة من هذه الأراضي من طرف بعض تجار الأراضي ،وذلك بموجب وثــــائق مشبوهة وغير مسجلة لدى السلطة المحلية، وبتواطئ مكشوف مع بعض نواب الأراضـــــي الســــلالية .

كما تعرضت عشرات الهكتارات من هذه الأراضي إلى التدمير جراء الحرث العشوائي الذي طالها ،واقتلاع أجـــــزاء كثيرة من بعض النباتات المقاومة للتصحر كالحلفاء رغم مراسلاتنا المتكررة للجهات المعنية بالأمر .

وإذ نـــــــــــثير هذا الموضوع فإننا نطلب من سيادتكم التدخل العاجل من أجل حماية هذه الأراضي من الانتهاكات التي تــــــــطالها ،وفتح تحقيق نزيه وشفاف في بعض الوثائق المشبوهة التي يتم ترويجها بالجمــــاعة .

وفـــي انتظار تدخــــــلكم ،تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والإحترام .

والسلام

الإمضاء: جمعية الجنان للتنمية المحلية