الشرطة القضائية بمدينة وجدة  تقوم بحجز حوالي 95 الف قرص من من القرقوبي و700 كلغ من الحشيش وتوقف اربعة اشخاص

المديرية العامة للأمن الوطني وجدة في 12 يناير 2017

ولاية أمن وجدة

بلاغ

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وجدة من إيقاف أربعة مشتبه فيهم، بينهم فتاة، لارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

إيقاف المشتبه فيهم تم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في عمليتين أمنيتين، الأولى في نقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة وجدة على الطريق الوطنية المتجهة إلى تازة، والثانية بأحد المنازل وسط المدينة، اثنين من المشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية العديدة.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة من ضبط 94 ألفا و585 قرصا من مخدر “الإكستازي”، و706 كيلوغرامات من “الحشيش”، بالإضافة إلى حجز ثلاث سيارات تستعمل في نقل وتهريب المخدرات، بينها سيارتان تحملان لوحات ترقيم مزورة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع امتدادات هذه الشبكة الإجرامية وارتباطاتها المحتملة