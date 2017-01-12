البطل العالمي سعيد اعويطة يفكر في انشاء أكاديمية رياضية بوجدة

أكد محمد مرابط، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، في لقاء له مع البطل العالمي سعيد اعويطة، أن هذا الأخير، عبر له عن استعداده الكامل لإنشاء أكاديمية رياضية بهدف النهوض بقطاع الرياضة على مستوى جهة الشرق.

وكان محمد مرابط، استقبل سعيد اعويطة بمقر مجلس الجهة يوم أمس الاثنين 08يناير 2017، مرفقا بصباح الطيبي، المديرة الجهوية لوزارة الشباب والرياضة، في إطار لقاء رسمي يندرج ضمن سياسة الجهة تجاه هذا القطاع الرياضي.

وأوضح نائب رئيس الجهة، من خلال اللقاء ذاته، الأهمية التي يوليها المجلس للرياضة والرياضيين وتصوره المستقبلي لتنمية القطاع، والذي أضحى من أولوياته دعمه المتواصل عن طريق تحفيز الأبطال الرياضيين المنحدرين من جهة الشرق الذين حققوا نتائج جيدة ومشرفة.

ومن جهته، أبدى البطل العالمي سعيد اعويطة، من خلال كلمته، رغبة جامحة للمساهمة في الاقلاع الرياضي بالجهة، مبديا اقتراحه حول إمكانية إحداث أكاديمية رياضية متخصصة في التنقيب عن المواهب وتكوين العدائين، أملا في صنع أبطال أولمبيين، وتحضيرهم في أفق سنة2024.

واقترح محمد مرابط، على البطل اعويطة، التعاون من خلال دعم الاستثمار الرياضي بجهة الشرق في أفق استقطاب الوحدة الصناعية والتجارية لصنع الألبسة التي يرأسها البطل العالمي اعويطة، وإنشاء وحدة لصنع الالبسة الرياضية بالمنطقة الصناعية الجديدة Technopole مما سيوفر فرصا لتشغيل الشباب.