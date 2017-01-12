ادريس بوجوالة في لقاء خاص حول دور المعارض في التنمية الاقتصادية والاجتماعية VIDEO

بموازاة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية المنظم بالناظور نظم لقاء خاص حول دور المعارض في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حضره العديد من الحرفيين. وقد عرف هذا اللقاء كلمة افتتاحية للسيد إدريس بوجوالة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق حول الهدف من تنظيم هذا اللقاء الذي يدخل في إطار منهجية جديدة للتعامل مع قطاع الصناعة التقليدية حيث يجب إعطاء الفرصة للحرفيين من أجل إبداء الرأي وإعطاء اقتراحات تعود بالنفع على الصناعة التقليدية بصفة عامة.