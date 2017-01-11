رسالة مفتوحة للسيد والي جهة الشرق : قائد المقاطعة الثانية يغض الطرف عن الفوضى

محمد حماس

35 زنقة الغفران، تجزئة بنميمون، حي الزيتون، وجدة

يقوم أحد جيراني، المدعو ــ م م ــ الذي يشتغل جمركيا، بتجزئة بنميمون حي الزيتون وجدة، منذ حوالي شهر، بعملية إعداد محل لغرض صناعي وتجاري حيث قام بحفر نفق أغلقه مكرها بعد اعتراضي الملح أمام شرطة التعمير، لكنه مصر على إقامة المشروع وسط حي مخصص للسكن، ولحدود كتابة هذه الرسالة سلكت جميع السبل القانونية من اعتراض لدا الجهات المختصة من باشوية وبلدية ومقاطعة وصولا إلى المحكمة الابتدائية عبر شكاية للسيد وكيل الملك … لكن، وأمام معاناتي مع إصرار المعني بالأمر على إقامة المشروع ضدا على القوانين الجاري بها العمل ، تواصلت مع قائد المقاطعة الذي بدا غير متحمس لقضيتي، فأخبرته أن الرجل ماض قدما في إقامة المشروع ، ففاجأني جواب السيد القائد لدرجة الصدمة، حيث خاطبني بالحرف قائلا : “إذا أقام مشروعا هناك فما عليك إلا اللجوء إلى المحكمة” .. ثم أردف: “لا يمكن أن تحرمه من ذلك .. وأنا كقائد لا يحق لي حتى المرور بجانب مسكنه …”. وكلام لم أستسغه…

جواب السيد قائد المقاطعة الثانية لا مبرر له سوى أنه متستر ومتواطئ مع الجمركي لإقامة مشروع صناعي أو تجاري وسط حي سكني وبالتالي فالقائد يصبح طرفا في النازلة لأنه يزكي الفوضى ويضرب عرض الحائط بمبدأ تنظيم المجال الذي يقوم عليه التعمير الحضري.

وعليه، ألتمس منكم السيد الوالي التدخل لإيقاف هذا الشطط، ولكم مني فائق التقدير والاحترام.

إمضاء: محمد حماس