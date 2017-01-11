والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد يترأس حفل توزيع الدراجات الهوائية بمجموعة مدارس ادريس الأول بجماعة عين الصفا .

في إطار الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لتقديم عريضة الاستقلال،

ترأس السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد صباح يوم الإثنين9 دجنبر 2017على الساعة العاشرة صباحا عملية انطلاقة توزيع الدراجات الهوائية على تلاميذ مجموعة مدارس ادريس الأول ،ومجموعة مدارس عمر الخيام بجماعة عين الصفا ، بحضور وفد هام من الشخصيات المدنية والعسكرية ،والسيد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق والسيد محمد زروقي المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد ،والسيد رئيس مجلس العمالة ،والسيد رئيس الجماعة القروية عين الصفا ، وعدد من أطر وموظفي المديرية الإقليمية والسيدات والسادة الأطر الإدارية والتربوية للمؤسسة التعليمية ،تندرج عملية توزيع الدراجات الهوائية في إطار دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتطوير خدمات الدعم الاجتماعي بالعالم القروي من أجل تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي حيث استفاد من هذه العملية 300 من تلميذات وتلاميذ المجموعة المدرسية والفرعيات التابعة لها لتسهيل تنقلهم من مقر سكناهم الى المؤسسة التعليمية ،وكذا بغية تحفيزهم على الدراسة والتحصيل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح المنشود. وتسعى هذه المبادرة إلى الارتقاء بمجالات الدعم الاجتماعي بغية تحسين مؤشرات التمدرس ومحاربة كل أشكال الهدر المدرسي من أجل تحقيق الجودة المنشودة والتحفيز على التميز الدراسي. وقد ألقى السيد المدير الإقليمي كلمة بالمناسبة شكر من خلالها السيد والي جهة الشرق على مبادراته الدائمة والمتواصلة من أجل دعم قطاع التعليم بالإقليم وبالجهة كما أشاد بالدور الفعال للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مختلف الأوراش التربوية موجها الشكر كذلك لمجلس العمالة والمجلس الإقليمي ومختلف الفاعلين والمساهمين في النهوض بقطاع التعليم وتجويد خدماته بالإقليم.

وبموازاة حفل توزيع الدراجات الهوائية استفاد التلاميذ المتمدرسين بالمجموعة المدرسية ادريس الأول والفرعيات التابعة من حفل تربوي بهيج من تنشيط جمعية أطفال العالم ،وفي الختام أقيم حفل شاي على شرف السيد الوالي والوفد المرافق له.

مكتب الإتصال بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد.