VIDEO فريق المولودية الوجدية للريكبي يفوز بلقب جديد ويزيح الغمة الرياضية عن لوجادة ـ

تمكن فريق المولودية الوجدية للريكبي من تحقيق الثلاثية للموسم الرياضي 2015 / 2016وذلك بفوزه يوم الأحد 08 يناير 2017 بمدينة فاس في نهاية البطولة الوطنية على فريق رامو سيدي عثمان بحصة 10 مقابل 03 …,بهذا الفوز يكون فريق المولودية الوجدية للكرة المستطيلة قد اضاف الى خزينته اللقب 33 ، مع العلم ان هذا الزخم من ألألقاب كلها تحققت في ظرف 16 سنة اي منذ سنة 2000 وكل موسم يحصد 3 القاب او لقبين على الأقل ناهيك عن الفئات الصغرى والاناث ,,,,كل هذه الانجازات ساهم فيها اللاعبون والمتدربون والمكتب المسير برئاسة الحاج الطاهر بوجوالة الذي يرفع التحدي دون نسيان الدور الذي يقوم به شقيقه السيد ادريس بوجوالة في توفير كل الظروف لجعل النادي احترافيا بكل معاني الكلمة …

فهنيئا اولا لفريق المولودية الوجدية للريكبي بهذا اللقب ، وهنيئا للجمهور الرياضي الوجدي بجميع اصنافه