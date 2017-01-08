تأسيس الفرع المحلي لجمعية تنمية الفضاء المدرسي في مدينة دبدو

في شتاء دبدو البارد لاحت نسمات دفء تحمل معها بشائر تأسيس الفرع المحلي لجمعية تنمية الفضاء المدرسي , حيث تأبى مدينة دبدو الضاربة جذورها في التاريخ ألا أن يكون لها نصيب من الفضاء المدرسي بإصرار ثلة من أساتذتها فرغم الصعوبات و الاكراهات تم اخراج هذا المولود الجديد للحياة يوم الثلاثاء 3 يناير 2017 بالثانوية التأهيلية بدبدو الذي نتمنى ان يكون لبنة تضاف الى صرح المجتمع المدني في المدينة وبهذه المناسبة نشكر جزيل الشكر من كان لنا عونا وخاصة السيد مدير الثانوية التأهيلية وأعضاء المكتب الإقليمي بتاوريرت وأعضاء اللجنة اللجنة التحضيرية .

حيث بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم والاستماع الى النشيد الوطني تمت تلاوة القانون الأساسي للجمعية وعرض شريط فيديو لأهم أنشطة الجمعية المنجزة وطبقا للمادة الخامسة الباب الثاني تم تسليم وثيقة ثقة للأستاذ برحيلي عبد النبي لتأسيس الفرع المحلي للجمعية بدبدو وجاءت تشكيلة المكتب كآلاتي

برحيلي عبد النبي (المؤسس) رئيس

سعيد علوشي نائب الرئيس

لحبيب بوصغيرة كاتب

امبارك بنشنش نائب الكاتب

دحماني محمد الأمين

الحسين الزاهري نائب الأمين

محمد عمر مستشار

مراسلة برحيلي عبدالنبي