كلمة ادريس بوجوالة امام الحرفيين المستفيدين من التكوين المهني VIDEO
في إطار برنامج استكمال التكوين والتكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين تم عقد لقاء مع الحرفيين المستفيدين من هذا البرنامج من أجل استلام شواهد التخرج وذلك بمدينة الناظور، بحضور السيد المدير الجهوي للصناعة التقليدية والمدير الإقليمي للناظور والدريوش وممثل المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني. وقد تم توزيع شواهد التخرج على الحرفيين، وبهذه المناسبة ألقى السيد إدريس بوجوالة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق كلمة توجيهية للمستفيدين من أجل الانخراط في تنمية قطاع الصناعة التقليدية ومواكبة التطور الذي يعرفه هذا القطاع، والملاحظ أن قطاع الصناعة التقليدية يعرف دينامية وحيوية غير مسبوقة منذ تقلد السيد إدريس بجوالة رئاسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق.
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