المديرية الإقليمية وجدة أنجاد: إعلان

في إطار تفعيل مجالات ومشاريع الرؤية الاستراتيجية 2015/2030وخاصة المشروع المندمج 12 الخاص بتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم في شقه المتعلق بتنمية وتطوير الكفايات الرقمية للتلاميذ، وتفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وشركة Microsoftالمغرب، تعلن المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بوجدة أنجاد أن المؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية ستشرع ابتداء من 04 يناير2017في عملية الانتقاء الأولي لاختيار أربعة تلاميذ متميزين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كل ثانوية تأهيلية لاجتياز الرائز في المكونات الثلاث لبرامج المكتبيات ،قصد انتقاء 20 منهم للمشاركة في النسخة الأولى من المباراة الوطنية للإشهاد، MOSالخاصة بتلاميذ الجذع المشترك وذلك بغاية انتقاء المؤهلين للمشاركة في المباراة الجهوية والوطنية ثم والمباراة الدولية التي ستقام بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بين 30يوليوز و2 غشت 2017.

وقد عملت المديرية الإقليمية ستعمل على على توفير الإمكانات اللازمة لضمان استفادة تلامذة الجذع المشترك بجميع المؤسسات التعليمية التابعة لها من هذه العملية في ظروف جيدة تضمن تكافؤ الفرص وتشجع على التفوق والتميز.

رئيسة مكتب الاتصال بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد