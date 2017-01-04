جمعية النبراس تقوم بتسليم نظارات طبية لفائدة تلاميذ مدرسة محمود درويش الإبتدائية بمديرية وجدة انكاد VIDEO

في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بوجدة أنجاد وجمعية النبراس للثقافة والتنمية بوجدة تم إعطاء انطلاقة تسليم نظارات طبية لفائدة تلامذة مدرسة محمود درويش الابتدائية ضعاف البصر والبالغ عددهم 48 مستفيدة ومستفيدا، تفعيلا لمشروع ابصار للدعم المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي تحت شعار:

“الرؤية السليمة ضمان لسير دراسي سليم ”

يستهدف المشروع تلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالمجال القروي وقد تم إعطاء انطلاقة التسليم يوم الجمعة 30 دجنبر2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات بالمديرية الإقليمية بحضور السيد محمد زروقي المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد ،والسيد مدير المركب التربوي التعاوني بن خلدون وبعض رؤساء المصالح والمكاتب بالمديرية والأعضاء المنظمين من جمعية النبراس والأطباء المشرفين على العملية .افتتح حفل انطلاقة تسليم النظارات الطبية بكلمة السيد المدير الإقليمي رحب من خلالها بأعضاء الجمعية والطاقم الطبي منوها بالمجهودات المبذولة في الدعم الاجتماعي والصحي للتلاميذ كما ثمن هذه المبادرة التي تهدف اإلى محاربة الهدر المدرسي وتسعى إلى تشجيع المتعلمات والمتعلمين على الدراسة ،من جانبه أشار السيد ممثل جمعية النبراس للثقافة والتنمية إلى أن مشروع ابصار سيشمل مؤسسات ابتدائية أخرى لتعميم الاستفادة على أكبر عدد ممكن من التلميذات والتلاميذ لتزويدهم بالنظارات الطبية قصد مساعدتهم على تحقيق أفضل النتائج ومسايرة الدراسة .وقدم السيد مدير مدرسة محمود درويش عبارات شكر للجمعية وللمديرية الإقليمية التي تحرص على عقد اتفاقيات شراكة من شانها أن تحسن من خدمات الدعم الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية بغية الرقي بالمنظومة التربوية وتحقيق الجودة المنشودة .

مكتب الاتصال بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد