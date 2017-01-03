المملكة المغربية

وزارة الداخلية

ولاية جهة الشرق

عمالة وجدة أنكاد

مجلس عمالة وجدة أنكاد

المديرية العامة للمصالح

إعلان عن فتح باب الترشيح

لفائدة جمعيات المجتمع المدني بالعمالة من أجل المشاركة في لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي

إن رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد، بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.86 صادر في 20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ،خاصة المادة 111 منه ، وعملا بالمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس والمتعلقة بإحداث الهيئة المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، يعلن لفائدة جمعيات المجتمع المدني بالعمالة والراغبين في ضمان تمثيليتهم في إطار لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي تقديم ملفات ترشيحاتهم لدى مصالح مجلس عمالة وجدة أنكاد ،على أن آخر اجل لقبول الطلبات المقدمة من طرف فعاليات المجتمع المدني من اجل البت فيها من طرف لجنة مختصة سيكون هو يوم الجمعة 13 يناير 2017 على الساعة الرابعة مساء.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد ،أن إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي يندرج في إطار انفتاح مجلس العمالة على محيطه الاقتصادي والاجتماعي، كأحد المقومات الرئيسية لمسلسل اللامركزية ببلادنا و إشراك الفاعلين في حقل التنمية المحلية في عملية بلورة السياسات العمومية المحلية وتتبعها وتقيمها وذلك من خلال مشاركة هذه الهيئة في إعداد برنامج تنمية العمالة و المساهمة من موقعها في تشخيص واقع الحال وذلك بجمع وبلورة المعطيات التي يجب أن تحدد على أساسها الحاجيات والأولويات.كما أن من بين الوظائف الأساسية لهذه اللجنة إبداء الرأي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأنها ، كما تحدد الأولويات وتبحث عن الحلول لتحسين العرض المقدم من طرف المجلس في ميدان الخدمات والمرافق العمومية .

وسيتم في إطار تشكيل هذه اللجنة ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والتزاما بمبدأ الشفافية احترام المعايير التالية :

– ارتباط مجال نشاط الجمعية بالنفوذ الترابي للعمالة

– صفة الجمعيات المحلية كما ينظمها القانون

– مبدأ الاستقلالية الذي يميز المجتمع المدني وخصائصه كبنى وتنظيمات مجتمعية حديثة.

– المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي،

– مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة50 بالمائة للنساء من مجموع أعضاء اللجنة لضمان المساواة.

– تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ( أشخاص معاقون، أطفال،مسنون…)

– الالتزام والفعالية والقدرة على العطاء المستمر،

– التجربة في ميدان التنمية البشرية،

– الخبرة في مجال النوع الاجتماعي

– القدرة على التنظيم،

– التنوع المهني،

وعليه، فاني أهيب بالجمعيات الراغبة في ضمان تمثيليتها في هذه اللجنة، المبادرة بوضع ملفات ترشحهم بمكتب الضبط بمجلس العمالة في الآجال المحددة لذلك، على أن يتكون الملف من الوثائق التالية:

طلب موجه إلى رئيس مجلس العمالة

الملف القانوني للجمعية في ثلاث نظائر مصادق عليه.

الاستمارة المرفقة معبئة بكل عناية.

تقرير يتضمن رؤية الجمعية وتصورها للتنمية الاجتماعية بتراب العمالة والمحاور الموضوعاتية المقترحة من طرفها من اجل الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية.

وجدة في :…………………………………..

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الـمملكة الـمغربيــة الاستمارة الخاصة بالجمعية

وزارة الداخليــــــة

ولاية جهة الشرق

عمالة وجدة أنكاد

مجلس العمالة

اسم الجمعية :…………………………………………………………….

تاريخ التأسيس………………..مدة الصلاحية القانونية لمكتب الجمعية……………………….

آخر تاريخ تجديد المكتب:…………………………………………………………..

هل تتوفر الجمعية على مقر خاص بها:……………………………………………..

العنوان الكامل:…………………………………………………………………………

الهاتف:……………………………………………………………………………………………البريد الإلكتروني:……………………………………………….

هل الجمعية عضوة في شبكة جمعوية(إتحاد جامعة……)

نعم – لا

اسم الشبكة في حالة وجودها:…………………………………………………………

عدد منخرطي الجمعية:…………………………………………………………………

السن ذكور إناث المجموع

أقل من 18 سنة

ما بين 18و30 سنة

أكثر من 30 سنة

المجموع

أهداف الجمعية:………………………………………………………………………………..

مجالات انشطة الجمعية:………………………………………………………………..

النشاط الرئيسي للجمعية:……………………………………………………………….

– هل سبق للجمعية أن استفادت بدعم مالي من طرف المجلس الإقليمي:

نعم …………….. – لا …………………..

مبلغ الدعم وتحديد بدقة أين تم صرفه …………………….