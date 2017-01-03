شركة موبيليس الجديدة بوجدة في حيص بيص مع التلاميذ والطلبة

بعدما تحدثت وجدة سيتي عن التنبيه الذي وجهه بعض المسؤولين لشركة موبيليس خلال حفل اعطاء الانطلاقة الرسمية ، محذرا الشركة من التسبب في اي مشاكل غير منتظرة مع التلاميذ والطلبة …وهو الأمر الذي حدث بالفعل حيث عرفت الشركة وخلال اول يوم من ايام عمل حافلات الشركة الجديدة ــ صباح يوم الأحد فاتح يناير 2017 ـ احتجاجات طلابية وتلاميذية على شروط الانخراط ، مما تسبب في ارتباك مسؤولي الشركة اضطرت فيه سلطات المدينة الدخول على الخط لايجاد حل توافقي بين التلاميذ والطلبة من جهة وبين شركة موبيليس من جهة اخرى في القريب العاجل

وفيما يلي الشروط الخاصة للانخراطات المدرسية والجامعية، والتي أثارت احتجاجات الطلبة والتلاميذ

– يجب على المنخرط الادلاء ببطاقة الانخراطات للقابض والمراقبين كلما استدعى الأمر ذلك.

– لا يمكن استعمال البطاقة من طرف شخص آخر

– لا يمكن استعمال البطاقة محل بطاقة التعريف الوطنية

– لا تسلم بطاقة ثانية لنفس الشخص مهما كانت الأسباب

– يجب اخبار مصلحة الانخراطات في حال ضياع البطاقة مصحوبا بشهادة الضياع مسجلة من ادارة الامن الوطني

– يجب اخبار مصلحة الانخراطات المدرسية والجامعية في حال تغيير السكن او المؤسسة التعليمية

– يمنع استعمال البطاقة يوم الاحد والعطل والأعياد

– يجب على كل منخرط اداء واجبه الشهري عند فاتح كل شهر من بداية السنة الدراسية الى غاية شهر يونيو. ولا يمكن ايقاف الانخراط الشهري طيلة الموسم الدراسي ولا يمكن تجديده إلا بعد تأدية ثمن انخراط مدة التوقف.

– تسحب البطاقة نهائيا في حال استعمالها من طرف شخص آخر أو في خط غير مسموح به، أو لم يتم تجديد مدة صلاحيتها من طرف مصلحة الانخراطات المدرسية والجامعية.

– تمنح الخطوط حسب الخريطة المدرسية ومحل سكن المنخرط

– لا يحق الاستفادة من بطاقة الانخراط لكل شخص يبلغ من العمر أكثر من 25 سنة

– مصاريف الملف تعد ضمانة يتم استرجاعها من طرف الطلبة والتلاميذ المنخرطين في نهاية السنة الدراسية، مقابل إعادة بطاقة الانخراط الممغنطة الى الشركة في حالة جيدة وقابلة للاستعمال