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ادريس بوجوالة يواصل حصد الامتيازات للصناع والحرفيين بتوقيع اتفاقية شراكة مع وزير التربية والتعليم ووزيرة الصناعة التقليدية

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في إطار برنامج الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021 لقطاع  الصناعة التقليدية تم يوم الأربعاء 28 دجنبر 2016 توقيع اتفاقية شراكة بين السيد إدريس بوجوالة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق والسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وكذا السيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك بمقر التكوين المهني بالرباط .وتندرج هذه الاتفاقية في إطار التكوين بالتدرج المهني في مختلف الحرف والصناءع الفنية،كما شملت هذه الاتفاقية بالإضافة إلى ذلك تكوين الأفارقة القاطنين بالمغرب في حرف الصناعة التقليدية. وقد تدخل السيد إدريس بوجوالة وأبدى بعض الملاحظات الدقيقة بخصوص بنوذ هذه الاتفاقية وتصب  هذه الملاحظات في نجاعة تنفيذ هذه الاتفاقية خدمة للمتدرج ورب المقاولة والأستاذ المؤطر.

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