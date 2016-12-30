جامعة محمد الأول بوجدة توقع اتفاقية شراكة مع جامعة الاستقلال بفلسطين

المملكة المغربية

جامعة محمد الأول وجدة

الرئاسة

وجدة يوم الإثنين 26 دجنبر 2016

– تقريرعن حفل توقيع مذكرة تفاهم علمي-

احتضنت جامعة محمد الأول بوجدة يوم الإثنين 26 دجنبر 2016، حفل توقيع اتفاقية تفاهم علمي بين جامعتي: محمد الأول بوجدة، وجامعة الاستقلال بفلسطين الشقيقة، غايتها دعم التعاون العلمي والبحثي والتدريبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد افتتح الحفل بعرض شريط يتضمن معطيات تخص جامعة الاستقلال، من حيث بنيات استقبالها وطبيعة عروضها العلمية والتكوينية، تلتها كلمة رئيس الجامعة الفلسطينية الذي استعرض رهانات مؤسسته الجامعية ودورها في تكوين أفواج من الخريجين في المجالات ذات الصلة بالعلوم الأمنية والشرطية والعسكرية، قبل أن يتناول الكلمة رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، الذي ذكر بحرص المملكة المغربية على دعم الموقف الفلسطيني المنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق تنزيل مضامين التوجيهات المولوية السامية، التي ما فتئت تحث على توطيد العلاقات السياسية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين المغربي والفلسطيني، معلنا التزامه بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المذكورة، من خلال التتبع المستمر لسير مشاريع الشراكة والتعاون التي ستنطلق بين المؤسستين الجامعيتين.