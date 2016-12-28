والي جهة الشرق ورئيس الجهة يترأسان إعطاء انطلاق عدد من المشاريع بالجماعات القروية

أشرف السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد رفقة السيد عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق رئيس جهة الشرق ، صباح يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016 على إعطاء انطلاقة مشاريع مهمة تخص المجالين الفلاحي والطرقي خاصة بالعالم القروي بغية فك العزلة عن قراها ومداشرها، وتثمين أنشطة سكانها. وفي هذا المنحى تم إعطاء انطلاقة مشروع تقوية الطريق 6020 بجماعة البصارة على طول 17 كلمتر، بتكلفة 15.8 مليون درهم، بالإضافة إلى بناء منشآت فنية على الطريق 6017، وينتظر من هذين المشروعين أن يساهما في تحسين مستوى الطريق للاستجابة لحجم الرواج المتزايد، وتحسين ظروف السلامة الطرقية، والمساهمة في التنمية السسيواقتصادية للجماعات المعنية. وبجماعة سيدي موسى تم إعطاء انطلاقة مشروع تنمية سلسلة اللوز باستعمال الفيض لوادي اسلي ويهم غرس 1300 هكتار من اللوز بتراب جماعتي سيدي موسى لمهاية واسلي على 3 أشطر، أولها انطلق خلال نونبر من هذه السنة ويهم غرس 300 هكتار، أما الشطر الثاني فقد برمج خلال سنة 2017، على مساحة 500 هكتار، والشطر الثاني سنة 2018 على نفس المساحة، ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج المغرب الأخضر.

وبخصوص جماعة بني ادرار تم تقديم المشاريع التي أنجزت والتي هي في طور الإنجاز في مجال تعبيد الطرق وتوفير الإنارة بالأحياء الناقصة التجهيز، وكان مجلس جهة الشرق قد ساهم بشكل واضح من خلال الشراكات المبرمة بين مجلس الجهة وشركائه في مشاريع مهمة لفك العزلة عن الجماعات الحدودية، ومنها جماعة بني ادرار التي عرفت مشاريع استكمال التهيئة الحضرية ، خاصة الأحياء الناقصة التجهيز، توسيع الطرقات، وإحداث أسواق تجارية لفائدة الشباب والتعاونيات بكلفة وصلت إلى 36 مليون درهم.