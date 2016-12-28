” إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ”

لبى داعي ربه عن عمر يناهز87 سنة المشمول بعفو الله ورحمته الحاج عبد العزيز الزروقي ، الفقيد الراحل وهومن حفظة كتاب الله العزيزعرف عنه تواضعه ودماثة أخلاقه وحسن سلوكه وحبه لفعل الخيروالحث عليه وقد خلفت وفاته حزنا وحسرة لدى كل من عاشره عن قرب ، بهذه المناسبة الأليمة وبقلوب راضية مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم طاقم ” موقع وجدة سيتي ” بأحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل الذي ألم بعائلة آل الزروقي راجيا من المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه بجوارالنبيئين والصديقين والشهداء وحسن أولائك رفيقا وأن يلهم أبناءه وبناته وإخوانه وأخواته وأصهاره ومعارفه وذويه الصبر والسلوان الجميل ، إنا لله وإنا إليه راجعون .