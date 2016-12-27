شركة موبيليس للنقل الحضري بوجدة : اعلان هام للطلبة والتلاميذ

شركة موبيليس

بــلاغ للطلبة والتلاميذ

ترحب شركة موبيليس للنقل الحضري بكافة الطلبة والتلاميذ بمدينة وجدة وهي عاقدة العزم على توفير خدمات تستجيب إلى تطلعات الساكنة الطلبة والتلاميذ ,آملة من الله عزوجل التوفيق في إعطاء وجه جديد لهذا المرفق الحيوي بمدينة وجدة بفضل تظافر جهود الجميع .

وتنهي إلى علم كافة الطلبة والتلاميذ بأنه نظرا لشروع موبيليس في العمـل فـي منتصف السنة الدراسية¸سيتم بصفة استثنائية هــذه السنة إعفاء المنخرطين المتوفرين على بطاقـة ركوب الحافلات المسلمة لهـم من طرف شركة النقـل السابق.. الشرق..مـن أداء مصاريف ملف الانخراط برسم السنة الجارية . كما سوف يسمح لهم بالتنقل بواسطة حافلات شركة موبيليس مجانا إلى غاية يوم 15 يناير 2017 .

وتخبر موبيليس جميع الطلبة والتلاميذ بأنها وضعت رهن إشارتهم ثلاثة شبابيك للانخراطات ستفتح أبوابها ابتداء من يوم الأربعاء 28 دجنبر 2016 بالمواقع التالية .

– شباك رقم 1 بمقر الجامعة .

– شباك رقم 2 بقيسارية سيدي عبد الوهاب –قبالة ساحة سيدي عبد الوهاب .

– شباك رقم 3 بزنقة الدار البيضاء .

وتدعو موبيليس الطلبة والتلاميذ للتوجه إلى أحد الشبابيك قصد القيام بإجراءات الحصول على بطاقة انخراطهم الجديدة. مع التذكير بأن آخر أجل لقبول الملفات سيكون يوم 12 يناير 2017. وذلك حتى يتسنى لكافة المنخرطين التنقل في وضعية سليمة بحافلات الشركة.

طريقة الحصول على بطاقة النخراط

– سحب ملف الانخراط وتعبئته بالمعلومات المطلوبة, وإرفاقه بالوثائق المفصلة على واجهته الخلفية .

– التأشير على ملف الانخراط من طرف الجامعة أو المؤسسة التعليمية .

– إيداع الملف بأحد شبابيك الانخراط قبل تاريخ 12 يناير 2017 .

– استلام بطاقة الانخراط من نفس الشباك بعد 3 أيام من إيداع الملف .

هام , وتخبر موبيليس كافة المنخرطين بأنه ابتداء من الشهر المقبل , ستفتح شبابيك الانخراط أبوابها لتجديد الانخراطات ما بين 28 من الشهر الجاري و5 من الشهر الموالي .

مع تقدير شركة موبيليس