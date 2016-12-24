إعطاء انطلاقة خدمات شركات ” موبيليس ” للنقل الحضري بوجدة

عاشت مدينة وجدة زوال اليوم الجمعة 23 دجنبر 2016 حدثا هاما يتجلى في إعطاء انطلاقة خدمات الشركة الجديدة ” موبليس” التي حازت على التدبير المفوض للنقل العمومي بمدينة وجدة. وبهذه المناسبة نظمت جماعة وجدة بتنسيق مع شركة الحافلات الجديدة حفلا رسميا حضره والي جهة الشرق ورئيس جماعة وجدة وأعضاء المجلس والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وباشا المدينة بالإضافة الى الرئيس المدير العام لشركة ” موبيليس ” وأعضاء إدارته. وعاين الوفد الرسمي الحافلات الجديدة التي تم عرض بعض منها بشارع محمد الخامس. وتفقد المسؤولون نوعية الأجهزة والخدمات التي ستقدمها الشركة لزبنائها. واعتبر والي جهة الشرق دخول هذه الشركة بمثابة قيمة مضافة لمدينة وجدة وساكنتها. ولم يخايله شك أثناء كلمته بأن الشركة وأسطولها النوعي سيغير معالم المرفق بصفة كلية. وثمن دور المجلس وأعضائه، وشكر في الوقت نفسه أصحاب المشروع الاستثماري على ثقتهم في اختيار عاصمة الشرق. من جانبه أشاد رئيس جماعة وجدة السيد عمر حجيرة بهذا التحول الذي تشهده المدينة خاصة في قطاع النقل الذي كان يشكو عدة مشاكل . وبدخول شركة موبيليس، يقول رئيس الجماعة أن قطاع النقل الحضري بوجدة سيعرف قفزة نوعية ، بفضل الاسطول الجديد الذي يتمتع بتقنيات حديثة وتكنولوجية عالية. وأعطى امثلة من بينها الولوجيات من أجل تيسير حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير الحافلات على خدمة الانترنيت، وجهاز مكيف ، وكاميرات مراقبة لتأمين سلامة الركاب . وتمنى الرئيس في نهاية كلمته استمرار الشركة بنفس الخدمات والجودة طيلة مدة تدبيرها للنقل الحضري بوجدة.

أما الرئيس المدير العام لشركة ” موبيليس ” فتحدث عن التجربة الكبيرة التي راكمتها مجموعة شركته بعدة مدن، وتم توظيف الخبرة المكتسبة وتنزيلها بشكل متطور بمدينة وجدة. وأشار السيد علي مطيع أن الانطلاقة ستكون بسبعين حافلة من النوع العالي، مزودة بأحدث التكنولوجيات في مجال السلامة والراحة واحترام البيئة. وستؤمن الحافلات خدمات تستجيب لتطلعات وانتظارات الساكنة والمسؤولين.

وفي نهاية الحفل قام المسؤولون وأعضاء المجلس ورجال الاعلام بجولة عبر الحافلة داخل المدينة للوقوف عن كثب على مميزات ونوع الخدمات .

ومعلوم أن شركة ” موبيليس ” ستشرع في الخدمة الفعلية يوم فاتح يناير 2016 . والتاريخ المذكور يتزامن مع انتهاء عقد شركة ” الشرق “. وستتولى الشركة الجديدة ” موبيليس ” تغطية الخطوط المدينة، بالإضافة الى 5 خطوط خارج المدار الحضري لوجدة : خط وجدة – بني درار، خط يصل الى المستشفى الايكولوجي ( طريق جرادة)، خط يؤدي الى مدخل الطريق السيار المتجه نحو الغرب، وخط مفتوح الى غاية جبل الحمراء( ناحية سيدي يحي).

وستتكلف مصلحة النقل الحضري بجماعة وجدة بتلقي أي شكاية تهم مرفق النقل الحضري، وستدمج المصلحة ( الشكايات والاقتراحات) في تعديل شبكة النقل الذي تشتغل عليه الجماعة في اطار المخطط المديري للتنقلات الحضرية بوجدة.

** جماعة وجدة