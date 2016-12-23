حفل فني بمستشفى الامراض النفسية والعقلية بوجدة.

بفضاء المركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة للأمراض العقلية والصحة النفسية، تم اليوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري تنظيم حفل فني ترفيهي لفائدة نزلاء المستشفى وذلك في اطار الاهتمام والعناية التي توليها بعض جمعيات المجتمع المدني بهذه الشريحة من المجتمع والتي تعتبر فعلا جديرة بذلك.

وقد تم تنظيم هذا الحفل الذي يتزامن واحياء ذكرى المولد النبوي الشريف من طرف جمعية منتدى الشرق للتنمية والرعاية الاجتماعية بشراكة مع جمعية افاق للتنمية البشرية بجهة الشرق وجمعية السلام الشرقية ومستشفى الامراض العقلية والنفسية، حيث لم تأل هذه الجمعيات جهدا في توفير الشروط المادية واللوجستيكية بهدف إنجاح هذه المحطة ذات البعد الإنساني بالدرجة الأولى،كما تميز بجضور النائبة البرلمانية عن إقليم وجدة انكاد بديعة الفيلالي،التي نوهت بهذه المبادرة وثمنت مجموع الأنشطة التي تمت برمجتها،داعية الى مزيد من الاهتمام بهذه الفئة ومتوجهة بجزيل الشكر الى اطر الجمعيات المتطوعين في إقامة هذه التظاهرة كما أكدت على رغبتها في دعم النزلاء والمرضي بما يؤهلهم للاستشفاء ويوفر لهم أسباب الراحة.

هذا وقد استفاد نزيلات و نزلاء المستشفى من حصص للحلاقة والتجميل خلال الصباح ليفسح المجال زوالا لتنظيم وصلات من فن المديح والسماع والاناشيد الدينية للنزلاء في حين استفادت النزيلات من نفس البرنامج لكن لفرقة فنية بصيغة المؤنث،كما تخلل الحفل فقرات فنية وترفيهية ،أدخلت البهجة والحبور على نفوس الجاضرين،وأجريت موازاة مع ذلك مباراة في كرة القدم جمعت عناصر من الجمعيات المشاركة وبعض النزلاء وأطر المركز الاستشفائي.

وفي نهاية الحفل،تم توزيع مجموعة من الهدايا والشواهد التقديرية على المشاركين كعربون رعاية واهتمام بهذه الشريحة التي يجدر بكل الفعاليات كل من موقعة الالتفات اليها في محاولة لإيلائها ما تستحق من الرعاية والاهتمام.

وفي تصريح لوجدة سيتي،شكر محمد بوعرورو رئيس جمعية منتدى الشرق مدير المركز الاستشفائي والاطر العاملة به كما شكر اطر الجمعات المشاركة متوجها أيضا بعميم الشكر للنائبة البرلمانية على تلبيتها الدعوة ووقوفها الى جانب هؤلاء النزلاء،داعيا الى مزيد من التعبئة من اجل خلق جو تنافسي بين جميع مكونات المجتمع المدني للنهوض بالأوضاع الصجية بالجهة الشرقية.

الحسن الهاملي.