La chambre de commerce d’industrie et de services de l’oriental et la Direction Régionale des Impôts organisent une journée d’information : La Télédéclaration et le Télépaiement-SIMPL

Communiqué de presse

Oujda le 20 /12 / 2016

La Chambre de Commerce d’Industrie et de Services de l’Oriental

organise en partenariat avec la Direction Régionale des Impôts

d’Oujda, une journée d’information le mardi 27 décembre 2016 à

9h 30 au siège de la Chambre de Commerce d’Oujda sous le thème :

« La Télédéclaration et le Télépaiement-SIMPL ».

Cette journée sera animée par des cadres de la Direction Générale

des Impôts au profit des différents opérateurs, partenaires et

représentants des corps professionnels de la région.

Cette rencontre, qui intervient quelques jours avant la

généralisation de l’obligation de télédéclaration et de

télépaiement, est une opportunité pour les entreprises, les

comptables, les comptables agréés, les experts comptables et le

tissu économique de la région de débattre sur les nouveaux modes de

déclaration et de paiement et aussi pour échanger leurs expériences

sur leur transition vers ces e-services.

En effet, conformément aux dispositions des articles 155 et 169 du

Code Général des Impôts et à partir du 1er janvier 2017 , toutes

les entreprises qu’elles soient personnes physiques ou morales et

quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, devront opérer

par procédé électronique afin de déposer les télédéclarations

et effectuer les télépaiements prévus en matière d’impôt sur

les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur

ajoutée.

Le défaut de déclaration et de télépaiement expose les entreprises

aux sanctions prévues aux articles 187 bis et 208 bis du Code

général des impôts.