شركة موبيليس للنقل الحضري تضع آخر اللمسات لانطلاق الحافلات الجديدة بوجدة يوم فاتح يناير 2017

بــلاغ صحـافي

تعلن شركة موبيليس بأنه بعد استيفاء جميع المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بإنشاء الشركة الجديدة موبيليس MOBILYS.Dev , قامت هذه الأخيرة بإرساء البنيات التحتية الضرورية للتسيير والصيانة , واقتناء الحافلات التي سيتم بواسطتها تأمين تنقلات ساكنة عاصمة المنطقة الشرقية للمملكة وبصفة خاصة فئة الطلبة . كما تم توفير كافة التجهيزات والوسائل اللازمة للاستغلال و الموارد البشرية وتكوينها وتأطيرها قبل الشروع في العمل . و تؤكد هذه الاستعدادات عزم شركة موبيليس MOBILYS.Dev على الارتقاء بخدمات النقل الحضري بمدينة وجدة وتغيير معالم هذا المرفق الحيوي الهام بها بصفة جذرية نحو الأفضل مستفيدة من التجربة الكبيرة والخبرة المتوفرة لدى المجموعة الأم سيتي باص ترانسبور .

وكما تمت الإشارة إلى ذلك خلال مراسيم تقديم الشركة الجديدة في شهر غشت المنصرم , نذكر بأن موبيليس MOBILYS.Dev ستقوم باستثمار 396.200.000 درهم على مدى مدة عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة وجدة طبقا لدفتر التحملات .

وستكون الانطلاقة بسبعين حافلة جديدة من أجل تأمين خدمات نقل حضري تستجيب لتطلعات وانتظارات الساكنة والمسؤولين من خلال :

– تشغيل حافلات حديثة مزودة بمحركات من جيل EURO 5 .تتمتع بمواصفات جمالية و تقنية متطورة و مطابقة لأعلى معايير احترام البيئة . وذلك على الرغم من أن القوانين الجاري بها العمل ببلادنا لا تفرض استعمال سوى المحركات من نوع EURO 4 .

– حافلات مزودة بآلات التذاكر الالكترونية ومكيفة.

– استفادة الطلبة والتلاميذ من بطاقات الركوب الممغنطة في الحافلات مما سيسهل لهم الحصول على البطاقة وتعبئتها عند بداية كل شهر في زمن قياسي ووجيز .

– توفير بطاقات التعبئة لعموم المرتفقين مما ستسهل معه عملية تعبئة الرصيد واستخلاص التذكرة عند الولوج إلى الحافلة .

– إرساء مخابئ للركاب بمواصفات جمالية وتقنية تتناسب مع خصوصيات المدينة .

– إرساء لوحات التشوير الخاصة بمحطات ومواقف الحافلات .

– تزويد الحافلات بكاميرات للمراقبة ، مما سيساهم في الرفع من معايير السلامة .

– توفير بذلات عمل مهنية موحدة وبجودة عالية للمستخدمين تحمل رمز وهوية الشركة الجديدة.

– اعتماد التكنولوجيات العصرية في تسيير الشبكة المتمثلة في نظام التحكم في تدبير الاستغلال المعروف اختصارا ب SAE والذي تعتبر مجموعة سيتي باص ترانسبور أول من استعمل هذه التقنية على الصعيد الوطني والإفريقي . وهو نظام معلوماتي جد متطور ، يتيح التتبع الآني للحافلات عبر نظام التموقع الجغرافي ويوفر المزايا التالية :

– تتبع الحافلات بمختلف خطوط الشبكة وتوجيهها .

– تقليص مدة انتظار بالمحطات .

– التواصل مع السائقين عبر الرسائل النصية .

– تنظيم جولان الحافلات عند حدوث عراقيل في السير.

– تزويد الحافلات بتقنية الويفي : سيمنح المرتفقين فرصة الولوج الى شبكة الأنترنيت بكل أمان عبر حواسيبهم وهواتفهم النقالة ولوحاتهم الالكترونية .

– توظيف أجهزة الاتصالات اللاسلكية (Radio communication) موثوقة وفعالة لترشيد التبادلات مابين مختلف المتدخلين في تسيير الشبكة و موافاتهم بالمعطيات الضرورية .

– التزام شركة MOBILYS.DEV بتشغيل كافة مستخدمي شركتي الشرق والنور . واستفادة مجموع المستخدمين من برامج تكوينية بمراكز التكوين الخاصة بالمجموعة ، من أجل اكتساب الخبرة والتأقلم مع طرق ومناهج العمل بالمجموعة .

ولتنزيل هذه البرامج وتطبيقها على الوجه الأكمل ، فقد حرصت الشركة على انتقاء أطر كفؤة ، تعمل وفق مناهج وبرامج عمل متطورة التي ستعمل وفقها شركة موبيليس MOBILYS.Dev فرع مجموعة سيتي باص ترانسبور التي تواظب على الاستثمار فيها من أجل تلبية طموحات الساكنة وتعزيز ريادتها في مجال التنقلات الحضرية بالمملكة .

وسيتم تدشين انطلاق الشركة الجديدة موبيليس MOBILYS.Dev يوم الجمعة 23 دجنبر 2016 على الساعة 6 مساء بفندق ATLAS TERMINUS