اليوم الوطني للتعاون المدرسي بجرادة /يحي هورير

نظم الفرع الاقليمي لجمعية تنمية التعاون الوطني بجرادة حفلا بمناسبة اليوم الوطني للتعاون المدرسي ،الحفل شارك فيه تلاميذ وتلميذات كل من مجموعة مدارس كفايت ومجموعة مدارس لبخاتا تحت شعار”جميعا من أجل بيئة سليمة”.

حضر هذا النشاط السيد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بجرادة ،كذا أعضاء الفرع الاقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي والاطر التربوية العاملة بالمجموعتين.

في البداية كان الجميع من متعاونين كبارا وصغارا مع آيات بينات من الذكر الحكيم،

تلاها النشيد الوطني أداه مجموعة من الاطفال ،ثم أخذ بعدها السيد مدير مجموعة مدارس كفايت الكلمة رحب من خلالها بالحضور الكريم ،مذكرا بأن شعار هذه السنة جاء متزامنا مع الحدث العالمي الذي نظمه المغرب والمتمثل في احتضانه لمؤتمر الاطراف العالمي للتغير المناخي بمدينة مراكش .

أحيلت بعد ذلك الكلمة للسيد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بجرادة شكر خلالها الفرع الاقليمي للجمعية على أخذه المبادرة كما هو معهود فيه دائما وتشجيعه لمثل هذه التظاهرات التي تكتسي طابعا تربويا محضا انسجاما مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وشكر كلا من السيد مدير مجموعة كفايت والسيد مدير مجموعة لبخاتة على المجهودات القيمة من أجل انجاح هذا النشاط التربوي الهادف ومنوها بالاطر التربوية في كلتا المؤسستين دون نسيان الشكر الخاص للمتعاونين الصغارالذين هم المحور الاساسي في العملية التعليمية.

أما كلمة رئيس الفرع الاقليمي لجمعية تنميةالتعاون المدرسي بجرادة فكانت بمثابة ترحيب بالحضور وشكر خاص لجميع المساهمين في هذا النشاط من ادارة ـأطر تربوية ومتعاونين صغار،وقد عاد به الحنين لمؤسسته الاصلية التي سبق وأن كان مديرا بها لمدة طويلة مذكرا بالعلاقة الحميمية والرائعة التي كانت تربطه مع الاطر التربوية بالخصوص والمتعلمين عموما .

مباشرة بعد ها تتبع الجميع لوحات فنية لبراعم وبرعومات المؤسستيتن المشاركتين في هذا الحفل .وبالفعل كانت اللوحات معبرة بحيث جسدها ثلة من البراعم مكنواالجمهور من التقاط الرسالة المراد ايصالها، ألآ وهي الحفاظ على البيئة والعيش في محيط سليم ونظيف .

ثم انتقل الحضور لمعاينة الورشات التي أشرفها عليها أستاذات وأساتذة أكفاء ذوي تجربة في الميدان وفي الاخير أقيم حفل شاي على شرف الحضور.

مباشرة بعد ذلك عاين الوفد مجموعة من الانشطة بفرعية “الزاوية” التابعة لمجموعة مدارس كفايت “والتي بدورها قدمت أنشطة قيمة نالت اعجاب الجميع والفضل يرجع لاطرها التربوية ذات التجربة الميدان.

وفي الاخير نوه السيدالمدير الاقليمي بالمجهودات المبذولة خلال هذا اليوم الوطني للتعاون المدرسي متمنيا للجميع المزيد من النجاح والتوفيق