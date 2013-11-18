اصول قبيلة المهاية حسب روايات الاجداد

ردا على احد مقالاتي الخاصة بتقاليد المهاية وعاداتهم,وهو المقال رقم 3,استفسرت احدى الاخوات عن اجداد وأصول هاته القبيلة العريقة,حتى انها قالت في ردها أنها تنتمي الى هاته القبيلة ولكنها لاتعرف عنها اي شيء,وتلبية لرغبتها ساحاول بمعرفتي المتواضعة أن أعطيها ما أعرف وما سمعت من الكبار في شان قبيلة المهاية التي تعد من أكبر القبائل العربية في المغرب الشرقي,وما يضاهيها في العدد الا قبائل بني يزناسن.

ما أأكده للاخت الكريمة وبصفة قطعية أن قبيلة المهاية قبيلة عربية,وما سمعنا قط أنها أمازيغية,بل كونت بعد استقرارها مع القبائل الأمازيغية شعوبا قوية يجمعها دين الاسلام في شمال افريقيا,وربطت بينهما أواصر المصاهرة والعقيدة.

وحسب كتب التاريخ فان القبائل العربية هاجرت الى شمال افريقيا,من شبه الجزيرة العربية ابان وبعد الفتوحات الاسلامية الماجدة,بل منها ما انضم الى جيوش الاسلام التي اوكلت اليها مهمة نشر الدين الحنيف.

والأكيد أيضا أن الجزيرة العربية لم تعرف قبيلة بهذا الاسم أي المهاية,لا في الجاهلية ولا في صدر الاسلام مما يؤكد أن هذا الاسم مستجد,مما يؤكد الرواية التي تقول أن هذا الاسم مقتبس من اسم احدى النسوة تسمى:مهاية.

كما أن اغلب الروايات وما جاء في بحث المعمر الفرنسي في كتابه:وجدة والعمالات تنسب هذه القبيلة الى القبيلة المعروفة في شبه الجزيرة العربية وبالضبط في اليمن وهي قبيلة :بني هلال.

اما تصنيف فبيلة المهاية بعد استقرارها في المغرب الشرقي وخاصة في النجود العليا فيقسمها الاجداد الى 4 فصائل هي كالتالي:

1اولاد معمر:وتضم مجموعة من القبائل وهي:الحلالفة-الحداحدة-الرحامنة-اورسفان

2الوساطة:وتضم قبائل:اولاد كاري-ذوي خليفة-الزوالة-اولاد عبيد

3اولاد بركة:وتضم قبائل:اولاد مبارك-اولاد عمران-اولاد سعيد-الشبكة-اسبيطيين.

4 العشاش:وتضم قبائل الزوايد-اللواحك-اولاد حبال -المعاتيك-الحرميين-النهاريين-اولاد براز-المدافعية.

وتحكي بعض الروايات ايضا أن بعض الفخذات من هذه القبائل تنتسب الى الادارسة,وكمثال على ذلك فخذة الزراولة التي تنتمي لقبيلة اولاد كاري وفخذة الرياسنة التي تنتمي لقبيلة الحداحدة ولله العلم في ذلك.

والجدير بالذكر ان القبائل التي جاءت في التصنيف الرابع وهي الزوايد واولاد عمران والنهاريين واللواحك واولاد حبال والمعاتيك والحرميين لم تستقر بالنجود العليا مع القبائل الاخرى المذكورة في التصنيف 1و2و3 بل استقرت في احواز مدينتي النعيمة والعيون.كما ان بعض القبائل الاخرى هاجرت من النجود العليا لتستقر بمحيط احد الجبال القريب من مدينة وجدة وهو جبل متسيلة وهي قبائل الحلالفة والشبكة وذوي خليفة.وبعضها الاخر استقر بمحاذاة قبائل الزكارة وبني يعلى في اراض تسمى سيدي موسى.

وبما أن قبائل المهاية من القبائل الرحل,واعتمادها على تربية المواشي والزراعة,فان جزءا كبيرا منها هاجر الى الداخل المغربي قرب مدينة مكناس وكون هناك مدينة كبيرة تسمى مدينة المهاية,واغلب ساكنتها من الفصائل المذكورة سلفا.والله اعلم