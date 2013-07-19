والدة الفريق عبد الفتاح السيسي يهودية مغربية وخالها عضو الكنسيت
والدة الفريق السيسي يهودية مغربية تنتمى الى عائلة صباغ وخالها عضو الكنسيت
اذا عرف السبب بطل العجب …لماذا أخبر الفريق السيسي اسرائيل بالانقلاب العسكري ثلاثة ايام قبل ان يقوم باختطاف الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي ؟ فقد كشف المرصدالاسلامي لمكافحة التضليل الاعلامي وكذا عدد من المنتديات الاسلامية ان جذور السيسي يهودية
و ان والدة الفريق عبد الفتاح السيسى هى مليكة تيتاني تزوجت فى عام 1953 انجبت 1954 و حصلت على الجنسية المصرية خلال عام 1958 و الغت الجنسية المغربية حتى يدخل السيسي الكلية الحربية فى عام 1973 واشارت المصادر نقللا عن موقع ويكبيديا ان جذور السيسى تعود الى يهود المغرب جدير بالذكر حسب المصادر ان عورى صباغ خال والدة الفريق السيسى ولد في الصافي في المغرب، درس سيباغ المعادن في مدرسة ثانوية فنية في الدار البيضاء. وكان في وقت لاحق معتمد كمهندس، وتخرج من كلية الإدارة العامة. وعاش في مراكش، حيث كان عضوا في الحركة درور، وكان أيضا عضوا في منظمة الدفاع اليهودية تحت الأرض هاماجين من عام 1948 وحتى عام 1950. في عام 1951 وانضمت عائلة صباغ إلى حزب ماباي،على أن تصبح عضوا في لجنتها المركزية عام 1959. وعمل عورى صباغ كمدرس في مجال التدريب المهني في بئر السبع من عام 1957 حتى عام 1963، ومن ثم كمشرف للتعليم المهني في وزارة التربية والتعليم من عام 1963 حتى عام 1968. ومن عام 1968 ولغاية عام 1981 عمل كسكرتير مجلس العمال في « بئر السبع »، وبين عام 1974 وعام 1982 كان أيضا عضوا في « اللجنة المنظمة » الهستدروت. جدير بالذكر ان صفحات ضباط من اجل الثورة وصفحات اخوانية فى مصر كانت قد نشرت معلومات تتعلق بوزير الدفاع اللواء عبد افتاح السيسى وهى ان الشيخ عباس حسن السيسى احد تلاميذ الامام حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين .وهو احد اهم قيادات جماعة الاخوان المسلمين فى مدينة الاسكندرية توفى عام 2004 وهو ايضا صاحب ومؤلف كتاب الدعوة الى الله حب وان القيادى الاخوانى المهم هو نفسه ابن عم والد اللواء عبد الفتاح السيسى ( وزير الدفاع الجديد ) فى عهد الرئيس مرسى ويعتبر ايضا عم السيسى زيدان القنائى –
28 Comments
في التلمود ان الابن من ام يهودية يعتبر يهودي وهم يجيدون هاده الطريقة في دول التي يعتبرونها معادية لهم وعندقن نفس طويا في هادا الامر
مستبعدش
هذا هو الإفلاس بعينه ! فقد سمعنا مثل هذه الأحاديث عن القذافي وعن ال سعود وغيرهم ، وهي تبعد عن الموضوع الأساسي في الصراع السياسي المصري المصري. يعني إيه لو الفريق السيسي من جذور يهوديه؟ همه اليهود ليس لهم جذور في مصر ؟ الم يكن موسى ويوسف في مصر من قبل. بعدين من قال انو اليهود لابد ان يكونوا في إسرائيل ؟ ولماذا ينكر الناس حقهم في فلسطين بينما يطردونهم من مصر أو الدول العربية ويرغمونهم على السفر لإسرائيل ؟
إذا كان السيسي حاخاما ، فان ما قام به يعتبر عملا بطوليا مشرفا لإنقاذ مصر من الغوغائيين ! وهل كان مرسي لا يعرف أم السيسي حين عينه وزيرا للدفاع؟
افضلوا كدة اغلو لحد ماتنفجروا اى كلام بيتقال وخلاص فين المستندات يااستاذ ياللى كاتب الكلام دة على العموم انا احيك علشان انت اهبل ولو كان معاك دليل قدمة على الاقل فى قناة الجزيرة العبيطة بتاعتكم علشان هاتقوا الاعلام المصرى مش عايز ينشر الكلام دة علشان متواطىء او روح للنائب العام سلام يا اعبط خلق الله
اكيد كدب طبعاااااااااا
مستحيل نصدق على الاطلاق
اتقوا الله
نعم يا يوسف عزت انت بلطجي عميل تستحق السحق انت و سيدك الخسيسي.. تماما كشبيحة بشار.. الله يحرقكم جميعا
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه انتو مجانين
انتو بتألأفو الكلام دا غير صحيح
لكى الله يا مصر
الكلام ده غير صحيح وكذب وتضليل حسبى الله ونعم الوكيل
اولا احب اعرف الحمار ان الجيش المصري لا يستطيع احد الاتحاق به الا اذا كان جميع عائلته مصريه 100 في ل100
الكلام ده صحيح لأن العديد من المصادر أكدت صحة الخبر
لان السيسي كان متعاطفا مع اخواله اليهود و نفد خطط اسرائيل باخلاق جميع المعابر و الخنادق على الفلسطينيين العزل.
اصلهم لما قبلو في الجيش من كام سنه كانو عارفين انه هيبقي وزيير الدفاع دلوقتي ماتقولوا كلام عاقل وبعدي مرسي رئيسك هو اللي عينو انتو عاملين زي الفرخه الدايخه بتقولوا اي كلام فب كلام ربنا ينصر مصر عليكو انشاء الله
المفروض آخد الخبر و ابدأ أبحث في صحته. لا أرفضه تماماً و لا أقبله تماماً. فإيه رأيكم نبحث بحث صغير. مثلاً باستخدام نظرية الإحتمالات. الي بتقول إن إحتمال التقاطع يكون بالضرب و نعلم أن الأحتمال رقم أصغر من واحد صحيح أي انه كسر عشري و بضرب الكسور العشرية يقل الرقم أي يقل الإحتمال. فإذا افترضنا كذب المقولة على اعتبار افتراض حسن النية يكون بالتالي احتمال توافق البيانات ضعيفاً أي أن المفروض أن كل مدعي يأتي بمعلومة مختلفة أما إذا اتفقت فيكون الإحتمال رقم صغير أي مثلاً 0.5 و باعتبار مقالتين ببنفس البيانات فيكون احتمال الخطأ هو 0.5*0.5 = 0.25 و إذا كان هناك مقالة ثالثة بنفس البيانات يضعف احتمال الخطأ أكثر فيكون 0.25*0.5=0.125 و هكذا فإذا كان عدد المقالات المتفقة في نفس البيان و بنفس المعلومات هو 10 مثلاً فيكون احتمال الكذب هو 0.5^10 = 0.0098 أما إذا كان حوالي 50 مفالة بنفس البيانات فيكون احتمال الكذب هو 0.5^50 =0.000000000000000889 و هو يساوي تقريباً صفر أي أن احتمال كذب هذه البيانات هو في الواقع يقترب من الصفر و هو ما يسمى في نظرية الإحتمالات الحادثة المستحيلة . إذن احتمال صدق المعلومة يساوي واحد صحيح وهو احتمال فراغ العينة أي أن الحادثة مؤكدة رياضياً و لا يمكن افتراض العكس إلا بوجود دليل قاطع. و بالتالي على الذين يرفضون المعلومة إحضار ما يثبت رسمياً من سجلات وزارة الداخلية المصرية بالسجل المدني شهادة ميلاد هذه السيدة لإثبات أنها مصرية. و بالمناسبة فإن نظرية الإحتمالات هذه هي فرع من فروع الرياضيات التي لا تقبل الجدال مثل 1+1=2
الاخوان حصلهم لوثة وجنان رسمى
يا عيني انتوا حقيقي صعبانين عليا يا اخوان الشيطان. الصدمة كانت شديدة قوى عليكم نصكم في السجن و النص التانى ماشي في الشارع بيشلت في الهوا و بيقول « مرسي جاي » علي وزن « هراس جاي » بس انا نفسي اسالكم ايه الصنف اللي بتتعاطوه دة اكيد حبوب هلوسة شديدة المفعول او ادوية بيطرية تستخدم مع الابقار علشان تولد من غير الم.
يا عيني انتوا حقيقي صعبانين عليا يا اخوان الشيطان. الصدمة كانت شديدة قوى عليكم نصكم في السجن و النص التانى ماشي في الشارع بيشلت في الهوا و بيقول « مرسي جاي » علي وزن « هراس جاي » بس انا نفسي اسالكم ايه الصنف اللي بتتعاطوه دة اكيد حبوب هلوسة شديدة المفعول او ادوية بيطرية تستخدم مع الابقار علشان تولد من غير الم.
Source : link to oujdacity.net
لكى الله يا مصر
Source : link to oujdacity.net
تحيا مصر ومش عيب تكون ام السيسي مغربيه
لو السيسى راجل ينشر سيرته الذاتيه منذ ولادته وليس من مرحلة دخوله الكلية الحربية
السيسى عميل صهيونى تم زرعه فى مصر مثل ايلى كوهين الذى تم زرعه فى سوريا وتم القبض عليه واعدامه فى ميدان عام
لا يهم أصل والدته الذي يهم هو سياسته و إنجازأته وهي يهودية
والله العظيم أثبتت الأحداث أن اليهود أرحم من الاخوان المتأسلمين الخونة الخرفان
الى الشخص الذى يقول……والله العظيم أثبتت لأحداث أن اليهود أرحم من الاخوان المتأسلمين الخونة الخرفان اقول له ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى ختى تتبع ملتهم اتقى الله ياهذا وتب الى الله
تعرف الكذاب من اين ؟ من كبر كدبتة .. كيف دخل الرئيس الكلية الحربية .. من شروط القبول ياسادة أن يكون من ابوين مصريين .. بطلوا استخفاف بعقول الناس .. اتقوا الله ويريت اللى يطلع اشاعة يكون بيفهم شوية
والله الكلام دا اهيف واتفه من انه يترد عليه .
يوسف عزت
انت المفلس و الأحمق كمان !…
فلسطين عربيه يا ابن الكلب طول عمرها, و الحق هادا تطلبه انت و أمثالك من يهود مصر بأنك تقعد على قلوب العباد و هذا فخر لك و لأمثالك لأنك مثلك مثل الحاكم بلطجي و يهودي و مفلس !…
كيف يدخل الجيش وامه يهوديه ،ضابط الجيش يجب ان يكون ابويه وجدوده مصريين
فعلا كلام صحيح وأكدته أهم المواقع العسكرية الأمريكية ( Veterans Today)
وأنتوا مالكوا يهودية ولا مغربية ولا بنفسجية .. المهم الراجل بيحب مصر وبيموت فى سبيل مصر وعايش عيشة الكهان والمطاريد ومش مستخصر حياته عشان بلده .. مصر العظيمة .. خليكوا متغاظين وعيشوا فى الأوهام .. شعب غريب غريب .. غاوى مشاكل وأكل فلافل وفول وبدنجان ويسب الكباب والريش ويقول أنام خفيف