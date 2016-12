La Fondation Mohammed VI / Avis de concours pour le recrutement de cadres Administratifs

Avis de concours

Avis de concours pour le recrutement de cadres Administratifs

La Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education Formation, organise à Rabat, à partir du 23/05/2013 des concours pour le recrutement de 13 cadres administratifs répartis comme suit :

Postes Affectation Diplômes Ancienneté dans la fonction Postes budgétaires Responsable Section de Natation Club des Adhérents de la Fondation à Rabat Bac+4 (Diplôme de l’Institut Royal de formation des cadres de la Jeunesse et des Sports Moulay Rachid) ou diplôme similaire Entre 03 et 05 ans d’expérience dans un poste similaire *01 -Homme *01 -Femme Responsable Section Fitness Club des Adhérents de la Fondation à Rabat Bac+4(Diplôme de l’Institut Royal de formation des cadres de la Jeunesse et des Sports Moulay Rachid) ou diplôme similaire Entre 03 et 05 ans d’expérience dans un poste similaire 01 Responsable Section Tennis Club des Adhérents de la Fondation à Rabat Bac+4 (Diplôme de l’Institut Royal de formation des cadres de la Jeunesse et des Sports Moulay Rachid) ou diplôme similaire Entre 03 et 05 ans d’expérience dans un poste similaire 01 Cadre Administratif Polyvalent Club des Adhérents de la Fondation à Rabat licence ou diplôme équivalent en droit, économie ou gestion 02 ans d’expérience dans un poste similaire 01 Contrôleur de Gestion-Junior Cellule Contrôle de Gestion (siège) Bac+5(Diplôme de l’ISCAE, ENCG) ou diplôme équivalent Option : Contrôle de Gestion 02 ans d’expérience professionnelle en contrôle de gestion (secteur privé ou public) 01 Informatiste Médiathèque de Tanger Diplôme de l’ESI (bibliothéconomie ou science de l’information) ou équivalent Expérience souhaitable dans un poste similaire 02 Médiathèque de Rabat Diplôme de l’ESI (bibliothéconomie ou science de l’information) ou équivalent Expérience souhaitable dans un poste similaire 02 Cadre animateur de l’espace enfants Médiathèque de Rabat licence ou diplôme équivalent 02 ans d’expérience minimum comme éducateur (trice) ou animateur (trice) dans une structure similaire (Médiathèque, bibliothèque) 01 Médiathèque de Tanger licence ou diplôme équivalent 02 ans d’expérience minimum comme éducateur (trice) ou animateur (trice) dans une structure similaire (Médiathèque, bibliothèque) 01 Graphiste Web Cellule Etudes Développement et Organisation (siège) Licence ou Diplôme équivalent et une Formation en développement Web ou infographie Expérience souhaitable dans la création de WEB 01

NB : Pour plus d’informations sur les fiches descriptives des postes, ainsi que les tâches et missions veuillez consulter la rubrique Recrutements .

I – Conditions de candidature :

Les concours sont ouverts aux candidats marocains âgés de plus de 18 ans et de moins de 45 ans, détenteurs des diplômes nationaux exigés ou diplômes équivalents conformément à la réglementation en vigueur, et qui sont retenus le cas échéant à une phase de présélection sur examen de dossiers fournis.

Chaque concours est composé de deux épreuves écrites et d’une épreuve orale dont la durée et le coefficient sont fixés selon le tableau suivant :

Examen Durée coefficient 1-Epreuve écrite générale traitant un sujet juridique, économique, social, humain, scientifique ou de management. 2 heures 2 2-Epreuve écrite spécifique traitant des domaines de compétences de l’administration concernée et/ou des profils et compétences exigées pour le poste ou fonction pourvu. 3 heures 3 3-Epreuve orale : évaluation du candidat par un jury sur les différents domaines pour évaluer ses capacités à exercer les fonctions liées au poste mis en compétition. 15 à 30 minutes 3

Sont admis à l’épreuve orale les candidats ayant réussi les épreuves écrites avec une moyenne supérieure ou égale à 12/20 .Est considéré éliminatoire toute note inférieure ou égale à 08/20.

II – Dossier de candidature :

– Une demande manuscrite, portant le nom et prénom du candidat, son adresse, son e-mail et son numéro de téléphone ;

– Un curriculum vitae détaillé ;

– 02 photos récentes portant au verso le nom et prénom du candidat ;

– Une copie légalisée de la CIN ;

– Copies légalisés des diplômes obtenus et le cas échéant des équivalences pour les diplômes étrangers ;

– Attestations de travail justifiants l’expérience demandée.

III – Dépôt et/ou envoi des dossiers de candidature :

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par poste ou déposés au bureau d’ordre de la Fondation avant le 13/05/2013 à 16 h 30 date limite ( le cachet de la poste fait foie).

– Le pli d’envoi du dossier de candidature doit porter le nom du poste à pourvoir et la session de 23/05/2013.

– ne seront pas pris en considération les dossiers reçus après les délais fixés ainsi que les dossiers incomplets.

– En plus des documents cités plus haut, les candidats retenus seront tenus de compléter leurs dossiers administratifs de recrutement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.