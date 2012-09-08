عـــاجل….. تضارب الاخبار حول وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بسويسرا

أفاد المدون الفرنسي المشهور ـ ألان جيل ـ ، انه حسب مصادر طبية بسويسرا أخبرت ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد فارق الحياة صباح اليوم السبت 8 شتمبر الحالي بعد نقله على وجه السرعة من الجزائر الى مصحة سويسرية …

هذا وقد نقلت الصحيفة السويسرية ” ألين جوليس ” عن مصادر طبية لم تسمها قولها ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة فارق الحياة فعلا في مصحة سويسرية عن عمر يناهز 75 سنة ، وبحسب الصحيفة فان السلطات الجزائرية تتكتم عن الموضوع لترتيب الأمر قبل الاعلانالرسمي عن الخبر