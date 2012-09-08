عـــاجل….. تضارب الاخبار حول وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بسويسرا
أفاد المدون الفرنسي المشهور ـ ألان جيل ـ ، انه حسب مصادر طبية بسويسرا أخبرت ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد فارق الحياة صباح اليوم السبت 8 شتمبر الحالي بعد نقله على وجه السرعة من الجزائر الى مصحة سويسرية …
هذا وقد نقلت الصحيفة السويسرية ” ألين جوليس ” عن مصادر طبية لم تسمها قولها ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة فارق الحياة فعلا في مصحة سويسرية عن عمر يناهز 75 سنة ، وبحسب الصحيفة فان السلطات الجزائرية تتكتم عن الموضوع لترتيب الأمر قبل الاعلانالرسمي عن الخبر
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و الله عيب عليكم. أولا السيد عبد العزيز بوتفليقة عمرو 80 سنة و ربي يطول في عمرو و إذا قادر يزيدنا عهدة أخرا ستكون على العين و الرأس لأنو لا يوجد حتا عيب كي راه في كرسي لأنه يعمل برأسه و ليس برجلية .إنه رئيس دولة و ليس عامل يومي يعني عيب عليكم يا عريانين الفكر .كي كان الإرهاب عاقد عليكم كنتو كي النسا يا لي تشركو في فامكم و ضرك كي راكم هانيين بيبان دياركم ما تغلقوهمش في اليل راكم تستناو فيه يموت . و الله العمر عند الله. و نزيد نقوللكم حاجا أنا مواطن جزائري بسيط ما تربطني بيه حتا علاقة من غير أنو رئيس دولتنا الله يطول في عمرو إن شاء الله