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عـــاجل….. تضارب الاخبار حول وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بسويسرا

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أفاد المدون الفرنسي  المشهور ـ ألان جيل  ـ ، انه حسب  مصادر طبية بسويسرا  أخبرت ان  الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد فارق الحياة صباح اليوم السبت 8 شتمبر الحالي  بعد نقله على وجه السرعة من الجزائر الى مصحة سويسرية …
هذا وقد نقلت الصحيفة السويسرية ” ألين جوليس ” عن مصادر طبية  لم تسمها  قولها ان الرئيس الجزائري  عبد العزيز بوتفليقة  فارق الحياة فعلا  في مصحة  سويسرية  عن عمر يناهز 75 سنة  ، وبحسب الصحيفة  فان السلطات الجزائرية  تتكتم  عن الموضوع  لترتيب  الأمر  قبل الاعلانالرسمي عن الخبر

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151 Comments

  1. عيسى
    01/03/2017 at 15:16

    و الله عيب عليكم. أولا السيد عبد العزيز بوتفليقة عمرو 80 سنة و ربي يطول في عمرو و إذا قادر يزيدنا عهدة أخرا ستكون على العين و الرأس لأنو لا يوجد حتا عيب كي راه في كرسي لأنه يعمل برأسه و ليس برجلية .إنه رئيس دولة و ليس عامل يومي يعني عيب عليكم يا عريانين الفكر .كي كان الإرهاب عاقد عليكم كنتو كي النسا يا لي تشركو في فامكم و ضرك كي راكم هانيين بيبان دياركم ما تغلقوهمش في اليل راكم تستناو فيه يموت . و الله العمر عند الله. و نزيد نقوللكم حاجا أنا مواطن جزائري بسيط ما تربطني بيه حتا علاقة من غير أنو رئيس دولتنا الله يطول في عمرو إن شاء الله

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