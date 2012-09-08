عـــاجل….. تضارب الاخبار حول وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بسويسرا
أفاد المدون الفرنسي المشهور ـ ألان جيل ـ ، انه حسب مصادر طبية بسويسرا أخبرت ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد فارق الحياة صباح اليوم السبت 8 شتمبر الحالي بعد نقله على وجه السرعة من الجزائر الى مصحة سويسرية …
هذا وقد نقلت الصحيفة السويسرية ” ألين جوليس ” عن مصادر طبية لم تسمها قولها ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة فارق الحياة فعلا في مصحة سويسرية عن عمر يناهز 75 سنة ، وبحسب الصحيفة فان السلطات الجزائرية تتكتم عن الموضوع لترتيب الأمر قبل الاعلانالرسمي عن الخبر
150 Comments
بوتفليقة ما هو الا ادة تسييره فرنسا كيف ما تشا مثله مثل كل الطقم الحكومي ما فيها لا شعب لاهم يحزنون العشرية السودة هم الي كانوا عاملينها من قضاوا صوالحهم جابوا بوتفليقة وقالوا لك السلم والمصالحة
هههههههههههه مكانش منها الحكاية هادي ابدا
قولوا ما شأتم فالكلام مجانا .
أصمتي أيتها الغربان الناعقة و كفاك نعيقا
أنتم دائما في إنتظر مثل هذه الفرص . الكل صار يعرف نواياكم
مستحيييييييل أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
هههههههههه نموت انا تموت نت نموتو كل تموت الجزائر الا بوتفليقة لاااااااا
la la ga3e makanche menha hade lahkaya jdida
ان الرئيس بوتفليقه حسب الاقوال التي نسمعها مات سبع مرات وهذا يؤكد عدم مصداقية الصحافه والراي العام فياترى لماذا كل هذا الا منطقي فالراي العام يتحدى ارادة الله سبحانه وتعالى بالبهتان وكما زورو الانتخابات عام 1999 والعهحه الثانيه والثالثه و الرابعه طبعا يزورون حتى وفاته وكل شيء ووصف الله هائلاء بتسعة رهط يفسدون ولا يصلحون *******هناك الحقيقة التي يخفيها من يعلم وستظهر ان شاء الله
اذا راح بوتفليقة راحت البلاد الله يجيب الخير
كفاكم تكالبا على الرجل وقبل ما تكتبون أي تعليق تعلم كيف تتقن الكتابة بالعربية يا مغفل
ربي يطول في عمر رايسنا
ذكر احدهم في التعليق عن اولئك الدين يريدون ان يتحدوا قدرة الله تعالى حول حياة او وفاة الرئيس وكأنهم هم كم يقبض الارواح استفغفروا ربكم ودعوا له التسيير والتدبير
اما الرئيس فهو إنسان قد قام بكل ما بوسعه من أجل البلاد وما خفي فالله اعلم به لا نزكي على الله احدا
والحقيقة المرة والامر ان سبب كل مانحن فيه هو من انفسنا
فنحن فيما بيننا نكدب ونسرق وننخدع ونقتلو…… فهل يا ترى بوتفليقة هو من فعل هذا
اصلحوا انفسكم يصلح غيركم
لو كل فرد فينا يربي نفسه والله العظيم كل شيء سيكون على مايرام
والسلام على من اتبع الهدى
صحح كاينا منها بوتفليقة توفى
مسستحيل
نورمال راح يفنا وحنا لينا ربي كيما قال مايدي ومرحبا بشكيب خليل هههه تناكت سراق يخليها لسراق مدولنا الراباللات قسمتنا من البلاد رانا تنكنا وربراب راه عايش فيها متهني رانا نقاسيو في الهم وامزيرية الصيروم راه مفاناش زيدو شوي
لودامت الدنيا لدامت لسيدالخلق صلي الله عليه وسلم
يا كذابين
ياخلوارايس في حالوا حبيتوا تاكلوه ماعندكم درة رجلة قروا بخيره شوية
اعتقد أنها الموتات السابقة …… كهذا تقتل الجزائر مرات ومرات .. ويعلق مصير شعب ودول بحياة فرد او موته ….
مستحيل الرئيس بوتفليقة توفى الله يطولنا في عمروا
من كان يعبد محمد مراكمش مامنين بالله اذا مات الرئيس مراهيش اخر الدنيا تحسبو الرايس هو لي يحكم ياو الله ياتي الملك من يشاء
اصلا بوتفليقة ميت منذ مدة ولو خاطئ اذا بما تفسرون عدم رأيته ونحن نسمع فقط أن الرئيس عدل الدستور وعقد شراكة وغيرها من الامور ولا نراه بل نوابه هم من يقومون بكل هذه التعديلات ويسرقون خيرات الجزائر وإذا كان حي فهو كذلك مجرد أدات في يد مسير وهذا لايتناسب معنا وشكرا
الله يرحم الاموات والموت حق كل نفس دائقة الموت ربي يغفرلو ويرحمو ويين راهم امجاد الثورة امثال العربي بن مهيدي وووووو الخ ولكن هذا الخبر ان كان ورائه راى المواطن نقول الموت حق ولا ينفع داخل القبر لا مال ولا سلطان لله يفكرك فشهادة
Lah yrahmo
ان هاذا الخبر اكد انه مجرد اشاعة الريس حي يرزق وهو في فرنسا يعالج لكي يسير على قدمية ويرشح للراسة من جديد
Yazouna bla kdab berk makanash manha
لا اصدق هذا الخبر ولكن اذا كان هذا صحيحا فالف رحمة تنزل عليه فعلا خدم البلاد بصدق و ارجع السلام للبلاد بعد عشرية سوداء و نعم الرئيس فاذكروا محاسن موتاكم وإذا كان حيّا يرزق باطلبوا الشفاء و العافية له فإنه يستحق الاحترام و التقدير و لتحيا الجزائر برجالها العظام
سبحان الله العظيم مالك الكون الله يهديكم ربي سبحان خلق الكون بلي فيه خلق الرسل والأنبياء والأولياء الصالحين وأخذ هم مكاش لي قال لا كي جات في بوتفليقة راكم حابين تجادلوه في الأمر اذا مات الله يرحموا و يوسع عليه واذا رآه عايش الله يشفيه بو مدين كي مات خلا مراه رجال واقفين في البلاد مكانش لي قال الله يجيب الخير بالعكس كان الشعب واحد كي بوتفليقة مات احنا تخلوا بلادنا تتحطم ؟؟؟؟ بالعكس هدي بلادنا وحنا رجالها وبناتها وحنا كامل بوتفليقة حنا شعب واحد نبقاوا شعب واحد ورئيسنا نشيعولوا أكبر جنازة خلا موراه رجال رجال رجال ولاد بلاد رجال يحيا ولاد بلادي وين ماكانو ولاد الاصل
هههههههه ديجا هو من قبل كان ميت
Mkanch mnha ghi alkhor6i
الله يجيب الخير
لقد مات خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.فكيف احزن على وفاة عبد العزيز
كفانا اشاعات الرجل قتلوه عشرات المرات نسال له الشفاء العاجل ولكل مرضى المسلمين الرجل وان كانت له عيوب فله محاسن كذلك يجب ان لا ننكرها …تحيا الجزائر
السلام عليكم
كل نفس ذائقة الموت
احذرو الفتن اللذين لايتقنون اللغة العربية هم ليس عرب وهم يحبو يزرعو الفتنة بين الشعوب العربية انهم اليهود لعنة الله عليهم
الله يرحم اموات المسلمين وربي يرزق الاحياء
معدناش نامنوا البلاد تسير وحدها
أطال الله في عمره وأمده بالصحة والعافية وجعله آمنا مطمئنا لا تطوله طائلة وجعل كيدهم في نحورهم وأبقاه لجزائر العزة والكرامة
allah yessamahna kamel
هذا كلام فارغ ليس صحيح ملينا من كذب و الاشاعات قولو ما اردتم هذي هيا خدمتكم الله غالب عليكم
ومك مامتت معاه
Alah yarahmo
موحال يموت هادا الاه والالهة لا تموت
كفانا اشاعات الرجل قتلوه عشرات المرات نسال له الشفاء العاجل
Source : link to oujdacity.net
إن كنتم تحبون الرسول فقد مات و إن كنتم تحبون الله فإن الله حي لا يموت
هذه إشاعات عن وفاة الرئيس فلابد من يوم يتوفى فيه الرئيس و غير الرئيس لا محالة و لكن الجزائر فيها بوتفليقة بزاف الجزائر فيها الرجال
مازال ما مات دورولكم رؤوسكم عدوا كون يموت كيفاش تصرى كونكم رجال
الله يشافيه…
كيما مات الرئيس الاول وناس كل خرجت علي جالو حتي رئيس هذا كيما هكك برك مالكذب
بوتفليقة هو روحنا لا مات نموتو اكل
كل نفس ذائقة الموت والأنبياء والرسل توفوا وهل رئيس الجزائر الحالي بخالد؟ ندعو له بطول العمر إلى أن يشاء الله لكن لا نسمح لهم أن يخفوا وفاته لا حقا أبدا ومن فعل ذلك فقد خان الأمانة
جعل الله خبركم في نحوركم وجعل كيدكم في نحوركم
اطال الله عمر رئيسنا وحفضه الله من كل بلا
الله يطول عمر رايسنا والله ينعم الجزائر بكل خير ويلم شملهم اللهم امين
ربي اشافيه ان شاء الله !
لكان الرئس مات الله يرحمه ولاكان راه مريض الله يشفيه
السلام عليكم
الصحف الكاذبة
من 8سبتمبر 2016 إلى يومنا هذا 28فيفي 2017 وهم يزرعون الفتنة في وسط الشعب الجزائري
الرئيس بوتفليقة الله يشفيه
فإن عاش عاش سعيدا وإن مات مات شهيدا بغذن الله
رغم أنوف الحاقدين إلى يوم الدين
نحن الجزائريين نحب بوتفليقة لاللفتنة وتفريق الشعب الجزائري