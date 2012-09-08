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عـــاجل….. تضارب الاخبار حول وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بسويسرا

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أفاد المدون الفرنسي  المشهور ـ ألان جيل  ـ ، انه حسب  مصادر طبية بسويسرا  أخبرت ان  الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد فارق الحياة صباح اليوم السبت 8 شتمبر الحالي  بعد نقله على وجه السرعة من الجزائر الى مصحة سويسرية …
هذا وقد نقلت الصحيفة السويسرية ” ألين جوليس ” عن مصادر طبية  لم تسمها  قولها ان الرئيس الجزائري  عبد العزيز بوتفليقة  فارق الحياة فعلا  في مصحة  سويسرية  عن عمر يناهز 75 سنة  ، وبحسب الصحيفة  فان السلطات الجزائرية  تتكتم  عن الموضوع  لترتيب  الأمر  قبل الاعلانالرسمي عن الخبر

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150 Comments

  1. عبد القادر المغلغل
    11/02/2016 at 07:04

    بوتفليقة ما هو الا ادة تسييره فرنسا كيف ما تشا مثله مثل كل الطقم الحكومي ما فيها لا شعب لاهم يحزنون العشرية السودة هم الي كانوا عاملينها من قضاوا صوالحهم جابوا بوتفليقة وقالوا لك السلم والمصالحة

  2. لالالالا
    21/04/2016 at 19:53

    هههههههههههه مكانش منها الحكاية هادي ابدا

  3. كمال
    25/04/2016 at 11:30

    قولوا ما شأتم فالكلام مجانا .
    أصمتي أيتها الغربان الناعقة و كفاك نعيقا
    أنتم دائما في إنتظر مثل هذه الفرص . الكل صار يعرف نواياكم

  4. Anonyme
    25/04/2016 at 20:17

    مستحيييييييل أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

  5. لعطر ولد الحاج البومباردي
    25/04/2016 at 23:12

    هههههههههه نموت انا تموت نت نموتو كل تموت الجزائر الا بوتفليقة لاااااااا

  6. amine
    26/04/2016 at 18:29

    la la ga3e makanche menha hade lahkaya jdida

  7. المثلث الذهبي
    27/04/2016 at 09:37

    ان الرئيس بوتفليقه حسب الاقوال التي نسمعها مات سبع مرات وهذا يؤكد عدم مصداقية الصحافه والراي العام فياترى لماذا كل هذا الا منطقي فالراي العام يتحدى ارادة الله سبحانه وتعالى بالبهتان وكما زورو الانتخابات عام 1999 والعهحه الثانيه والثالثه و الرابعه طبعا يزورون حتى وفاته وكل شيء ووصف الله هائلاء بتسعة رهط يفسدون ولا يصلحون *******هناك الحقيقة التي يخفيها من يعلم وستظهر ان شاء الله

  8. ام نور
    27/04/2016 at 10:22

    اذا راح بوتفليقة راحت البلاد الله يجيب الخير

  9. maamri fares
    27/04/2016 at 17:30

    كفاكم تكالبا على الرجل وقبل ما تكتبون أي تعليق تعلم كيف تتقن الكتابة بالعربية يا مغفل

  10. Anonyme
    28/04/2016 at 11:34

    ربي يطول في عمر رايسنا

  11. عاشقة بوتفليقة
    01/05/2016 at 22:58

    ذكر احدهم في التعليق عن اولئك الدين يريدون ان يتحدوا قدرة الله تعالى حول حياة او وفاة الرئيس وكأنهم هم كم يقبض الارواح استفغفروا ربكم ودعوا له التسيير والتدبير
    اما الرئيس فهو إنسان قد قام بكل ما بوسعه من أجل البلاد وما خفي فالله اعلم به لا نزكي على الله احدا
    والحقيقة المرة والامر ان سبب كل مانحن فيه هو من انفسنا
    فنحن فيما بيننا نكدب ونسرق وننخدع ونقتلو…… فهل يا ترى بوتفليقة هو من فعل هذا
    اصلحوا انفسكم يصلح غيركم
    لو كل فرد فينا يربي نفسه والله العظيم كل شيء سيكون على مايرام
    والسلام على من اتبع الهدى

  12. Anonyme
    02/05/2016 at 18:08

    صحح كاينا منها بوتفليقة توفى

  13. اريج
    06/05/2016 at 17:11

    مسستحيل

  14. sedam
    14/05/2016 at 21:31

    نورمال راح يفنا وحنا لينا ربي كيما قال مايدي ومرحبا بشكيب خليل هههه تناكت سراق يخليها لسراق مدولنا الراباللات قسمتنا من البلاد رانا تنكنا وربراب راه عايش فيها متهني رانا نقاسيو في الهم وامزيرية الصيروم راه مفاناش زيدو شوي

  15. ايوب
    26/05/2016 at 19:23

    لودامت الدنيا لدامت لسيدالخلق صلي الله عليه وسلم

  16. موح
    11/07/2016 at 01:13

    يا كذابين

  17. بشاري
    22/07/2016 at 21:32

    ياخلوارايس في حالوا حبيتوا تاكلوه ماعندكم درة رجلة قروا بخيره شوية

  18. Anonyme
    21/08/2016 at 19:39

    اعتقد أنها الموتات السابقة …… كهذا تقتل الجزائر مرات ومرات .. ويعلق مصير شعب ودول بحياة فرد او موته ….

  19. Anonyme
    03/10/2016 at 14:38

    مستحيل الرئيس بوتفليقة توفى الله يطولنا في عمروا

  20. للللل
    07/10/2016 at 15:55

    من كان يعبد محمد مراكمش مامنين بالله اذا مات الرئيس مراهيش اخر الدنيا تحسبو الرايس هو لي يحكم ياو الله ياتي الملك من يشاء

  21. شعيب
    28/10/2016 at 08:19

    اصلا بوتفليقة ميت منذ مدة ولو خاطئ اذا بما تفسرون عدم رأيته ونحن نسمع فقط أن الرئيس عدل الدستور وعقد شراكة وغيرها من الامور ولا نراه بل نوابه هم من يقومون بكل هذه التعديلات ويسرقون خيرات الجزائر وإذا كان حي فهو كذلك مجرد أدات في يد مسير وهذا لايتناسب معنا وشكرا

  22. عبدالنور
    05/11/2016 at 20:09

    الله يرحم الاموات والموت حق كل نفس دائقة الموت ربي يغفرلو ويرحمو ويين راهم امجاد الثورة امثال العربي بن مهيدي وووووو الخ ولكن هذا الخبر ان كان ورائه راى المواطن نقول الموت حق ولا ينفع داخل القبر لا مال ولا سلطان لله يفكرك فشهادة

  23. nn
    10/11/2016 at 15:21

    Lah yrahmo

  24. الجزارية
    11/11/2016 at 13:03

    ان هاذا الخبر اكد انه مجرد اشاعة الريس حي يرزق وهو في فرنسا يعالج لكي يسير على قدمية ويرشح للراسة من جديد

  25. wissal
    11/11/2016 at 13:54

    Yazouna bla kdab berk makanash manha

  26. بوجلال ح
    11/11/2016 at 17:30

    لا اصدق هذا الخبر ولكن اذا كان هذا صحيحا فالف رحمة تنزل عليه فعلا خدم البلاد بصدق و ارجع السلام للبلاد بعد عشرية سوداء و نعم الرئيس فاذكروا محاسن موتاكم وإذا كان حيّا يرزق باطلبوا الشفاء و العافية له فإنه يستحق الاحترام و التقدير و لتحيا الجزائر برجالها العظام

  27. صارة
    11/11/2016 at 19:21

    سبحان الله العظيم مالك الكون الله يهديكم ربي سبحان خلق الكون بلي فيه خلق الرسل والأنبياء والأولياء الصالحين وأخذ هم مكاش لي قال لا كي جات في بوتفليقة راكم حابين تجادلوه في الأمر اذا مات الله يرحموا و يوسع عليه واذا رآه عايش الله يشفيه بو مدين كي مات خلا مراه رجال واقفين في البلاد مكانش لي قال الله يجيب الخير بالعكس كان الشعب واحد كي بوتفليقة مات احنا تخلوا بلادنا تتحطم ؟؟؟؟ بالعكس هدي بلادنا وحنا رجالها وبناتها وحنا كامل بوتفليقة حنا شعب واحد نبقاوا شعب واحد ورئيسنا نشيعولوا أكبر جنازة خلا موراه رجال رجال رجال ولاد بلاد رجال يحيا ولاد بلادي وين ماكانو ولاد الاصل

  28. monia
    11/11/2016 at 20:46

    هههههههه ديجا هو من قبل كان ميت

  29. Îsslam
    11/11/2016 at 21:25

    Mkanch mnha ghi alkhor6i

  30. Anonyme
    12/11/2016 at 01:30

    الله يجيب الخير

  31. rabie
    12/11/2016 at 19:15

    لقد مات خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.فكيف احزن على وفاة عبد العزيز

  32. ليلى
    12/11/2016 at 20:14

    كفانا اشاعات الرجل قتلوه عشرات المرات نسال له الشفاء العاجل ولكل مرضى المسلمين الرجل وان كانت له عيوب فله محاسن كذلك يجب ان لا ننكرها …تحيا الجزائر

  33. mousaaa saib
    14/11/2016 at 10:08

    السلام عليكم
    كل نفس ذائقة الموت
    احذرو الفتن اللذين لايتقنون اللغة العربية هم ليس عرب وهم يحبو يزرعو الفتنة بين الشعوب العربية انهم اليهود لعنة الله عليهم
    الله يرحم اموات المسلمين وربي يرزق الاحياء

  34. Anonyme
    14/11/2016 at 17:18

    معدناش نامنوا البلاد تسير وحدها

  35. nada....nada
    14/11/2016 at 19:00

    أطال الله في عمره وأمده بالصحة والعافية وجعله آمنا مطمئنا لا تطوله طائلة وجعل كيدهم في نحورهم وأبقاه لجزائر العزة والكرامة

  36. mansouri
    14/11/2016 at 19:31

    allah yessamahna kamel

  37. Anonyme
    14/11/2016 at 21:06

    هذا كلام فارغ ليس صحيح ملينا من كذب و الاشاعات قولو ما اردتم هذي هيا خدمتكم الله غالب عليكم

  38. عاشق الجزائر
    14/11/2016 at 23:21

    ومك مامتت معاه

  39. merdjiq yessmin
    15/11/2016 at 18:48

    Alah yarahmo

  40. krimo
    15/11/2016 at 18:52

    موحال يموت هادا الاه والالهة لا تموت

  41. bouzidi rabah biskra
    15/11/2016 at 20:50

    كفانا اشاعات الرجل قتلوه عشرات المرات نسال له الشفاء العاجل
    Source : link to oujdacity.net

  42. رفيق
    16/11/2016 at 23:01

    إن كنتم تحبون الرسول فقد مات و إن كنتم تحبون الله فإن الله حي لا يموت
    هذه إشاعات عن وفاة الرئيس فلابد من يوم يتوفى فيه الرئيس و غير الرئيس لا محالة و لكن الجزائر فيها بوتفليقة بزاف الجزائر فيها الرجال
    مازال ما مات دورولكم رؤوسكم عدوا كون يموت كيفاش تصرى كونكم رجال
    الله يشافيه…

  43. touta
    19/11/2016 at 14:44

    كيما مات الرئيس الاول وناس كل خرجت علي جالو حتي رئيس هذا كيما هكك برك مالكذب

  44. Anonyme
    19/11/2016 at 20:43

    بوتفليقة هو روحنا لا مات نموتو اكل

  45. عبد الرحمن سرحان سطيف
    20/11/2016 at 21:14

    كل نفس ذائقة الموت والأنبياء والرسل توفوا وهل رئيس الجزائر الحالي بخالد؟ ندعو له بطول العمر إلى أن يشاء الله لكن لا نسمح لهم أن يخفوا وفاته لا حقا أبدا ومن فعل ذلك فقد خان الأمانة

  46. الصافي
    21/11/2016 at 08:36

    جعل الله خبركم في نحوركم وجعل كيدكم في نحوركم
    اطال الله عمر رئيسنا وحفضه الله من كل بلا

  47. محمد زيد
    26/11/2016 at 00:16

    الله يطول عمر رايسنا والله ينعم الجزائر بكل خير ويلم شملهم اللهم امين

  48. مجيد
    29/11/2016 at 21:37

    ربي اشافيه ان شاء الله !

  49. Anonyme
    02/12/2016 at 22:25

    لكان الرئس مات الله يرحمه ولاكان راه مريض الله يشفيه

  50. أسد
    28/02/2017 at 21:35

    السلام عليكم
    الصحف الكاذبة
    من 8سبتمبر 2016 إلى يومنا هذا 28فيفي 2017 وهم يزرعون الفتنة في وسط الشعب الجزائري
    الرئيس بوتفليقة الله يشفيه
    فإن عاش عاش سعيدا وإن مات مات شهيدا بغذن الله
    رغم أنوف الحاقدين إلى يوم الدين
    نحن الجزائريين نحب بوتفليقة لاللفتنة وتفريق الشعب الجزائري

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