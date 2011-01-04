تاونات في 03/11/2011

يوسف السطي Es-satte Youssef

ر.ب.و. C618204

منخرط في انترنيت للاتصالات المغرب

حجردريان، شارع مولاي يوسف 34000

تاونات

إلى السيد مدير شركة اتصالات المغرب

الموضوع: شكاية

تحية وتقدير وبعد:

يؤسفني أن أطلعكم السيد المدير عن انقطاع خدمة الانترنت عني بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة لمدة ثلاثة أيام (من الجمعة مساءا إلى يوم الاثنين الساعة 5 مساءا) بالرغم من تقديمي لشكاية في الموضوع يوم فاتح يناير عبر الاتصال بالرقم 115، إلا أن موظفي الاتصالات لم يصلوا لبيتي إلا يوم الاثنين على الساعة 10و30 د صباحا الذي اخبروني بان كل شئ صالح، وان المشكل سيحل عبر الاتصال بالوكالة بفاس. إلا أن الربط لم يتم إلا في حدود الساعة الخامسة مساءا من يوم الاثنين 03يناير2011

وأحيطكم السيد المدير علما أن هذا الانقطاع سببا لي مشاكل جمة (مادية ونفسية)، لأنه يضرب في عمق جودة الخدمات التي ترددها الشركة دائما للزبناء رغم أدائي لكافة المستحقات التي تفرضها الشركة علي. وهذا ما اعتبره أحسن هدية قدمتها اتصالات المغرب لزبونها بحلول السنة الجديدة 2011 (أظن أن هناك عدة زبناء بالإقليم وبالمغرب عامة تلقوا هذه الهدية).

ولهذا أطالب برد الاعتبار لي والتعويض لما سببتموه لي من مشاكل.

والسلام

يوسف السطي

تاونات