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إلى السيد مدير شركة اتصالات المغرب / الموضوع: شكاية

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                         تاونات في 03/11/2011

   يوسف السطي  Es-satte Youssef     

    ر.ب.و.       C618204

منخرط في انترنيت للاتصالات المغرب

حجردريان، شارع مولاي يوسف 34000

       تاونات

إلى السيد مدير شركة اتصالات المغرب

            الموضوع: شكاية

              تحية وتقدير وبعد:

يؤسفني أن أطلعكم السيد المدير عن انقطاع خدمة الانترنت عني بمناسبة رأس السنة الميلادية  الجديدة لمدة ثلاثة أيام (من الجمعة مساءا إلى يوم الاثنين الساعة 5 مساءا) بالرغم من تقديمي لشكاية في الموضوع يوم فاتح يناير عبر الاتصال بالرقم 115، إلا أن موظفي الاتصالات لم يصلوا لبيتي إلا يوم الاثنين على الساعة 10و30 د صباحا الذي اخبروني بان كل شئ صالح، وان المشكل سيحل عبر الاتصال بالوكالة بفاس. إلا أن الربط لم يتم إلا في حدود الساعة الخامسة مساءا من يوم الاثنين 03يناير2011

وأحيطكم السيد المدير علما أن هذا الانقطاع سببا لي مشاكل جمة (مادية ونفسية)، لأنه يضرب في عمق جودة الخدمات التي ترددها الشركة دائما للزبناء رغم أدائي لكافة المستحقات التي تفرضها الشركة علي. وهذا ما اعتبره أحسن هدية قدمتها اتصالات المغرب لزبونها بحلول السنة الجديدة 2011 (أظن أن هناك عدة زبناء بالإقليم وبالمغرب عامة تلقوا هذه الهدية).

ولهذا أطالب برد الاعتبار لي والتعويض لما سببتموه لي من مشاكل.

والسلام

                                  يوسف السطي

                                تاونات

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27 Comments

  1. ابن جرادة
    05/01/2011 at 18:33

    كان تحصرنا دائما عن مدينة جرادة ومكان تواجدها المهمش لكن تبين لنا ان المسؤول عقلية واحدة وهذا ما نلمسه من اتصالات المغرب زيادة على تحلي تقنييها بالكذب على الزبناء نهيك عن التماطل في ارجاع حط الهاتف اوالشبكة العنكبوتيةويبقى السؤال هل همهم الا جمع الاموال بشتى الطرق؟ اما انت الاخ العزيزفاحيطك علما ان احدى المنازل انقطع عنها الكهرباء صدفة في راس السنة ترى ماهو حل المشكلة ؟منحته الدولة استعمال الكهرباء مدة سنة كاملة بدون مقابل بالله عليهم نحن نطالب بحقنا لا غير

  2. الحسين الرماني كروشن اقليم خنيفرة
    11/10/2011 at 20:33

    سلام تام بوجود مولانا الامام الى السيد المدير السؤول عن وكالة اتصالات المغرب بمدينة ميدلت. انا زبون وكالتكم متضرر الى اقصى حد فقد رجعت من العطلة الصيفية وو جدت الهاتف الثابت غير مشغل وبدون حرارة.فسافرت الى مدينة خنيفرة وسددت ما على .ولكن للاسف لم ترجع لي حصتي من الهاتف بل بقي على حاله و شكوت امري ثلاث مرات و اتصلت برقم 115و888 ولا احد يجيب او يفصل والان هذه اربعة اشهر و انا بدون هاتف رغم انني اسدد الفواتر في و قتها مع العلم ان المكتب غير متواجد في قريتنايبعد عنا ب 72كلم
    .لهدا ارجو من الجهة المعنية ان تزودني بالهاتف الثابت وتعويضي عن الاربعة اشهر التي ضاعت مني. وفي انتظار التفاتة منكم تقبلوا فائق الاحترام.والسلام.9.10.2011

  3. ismael
    02/08/2012 at 23:15

    tilifon ra9em 0539939394 mkhadamxi w makix3amxi mara w hnaya 5alesna lawazime dyana kamlin w daba xno houwa lhal tele makhadamx

  4. MUSTAPHA COPAG
    23/08/2012 at 21:04

    SVP LALIN DIYAL 05 24 61 23 39 MAKHADAMA SIMANA HADI ORAH RIKLAMIT 5 DIYAL LMARRAT OKAYGOLO LIYA HAHIYA KATSAWB OBATJI FLA3CHIYA OMAKAYJI WALO OMSABBA LIYA LMACHAKIL FLKHADMA ORAH KANAKHDAM BIHA BZAF

  5. abdelaziz elbirou
    11/01/2013 at 23:03

    سلام تام بوجود مولانا الامام الى السيد المدير السؤول عن وكالة اتصالات المغرب بمدينة
    ابن جريرانا زبون وكالتكم متضرر الى اقصى حد
    انا زبون لكم في الانترنت ادفع واجبي كل شهر في الوقت المناسب لكن الانترنت جد بطيئة كما انهاتقطع لساعات .لهدا ارجو من الجهة المعنية ان
    تعالج هدا المشكل في اسرع وقت وفي انتظار التفاتة منكم تقبلوا فائق الاحترام.والسلام.

  6. houcine akhssay
    23/01/2013 at 23:28

    السلام عليكم يا سيد المدير ان لماذا الانترنت بطيئ جدا ولست انا وحدي المتدرر علي هدا البطئ في الخدمة الانترنت وارجوا من السيد المدير ان يحل هدا المشكلة بسرعة ومع تحياتي لك ولزبناء الاتصالات المغرب

  7. mohcine motya
    24/03/2013 at 11:36

    سيدي المدير. لدي مشكلة في الأنترنت بطيء جدا و تقدمت بشكاية إلى المصلحة التقنية و لم يقومو بأي تغيير رغم أنني أتوفر على 3ج وأسدد 100درهم على سرعة الأنترنت 7.2ميجا , المرجو الإطلاع على شكايتي التي تقدمت بها للرقم 777 رقمي هو 0661939625

  8. amina
    25/05/2013 at 22:48

    سلام عليكم انا من زوبناء الاتصلات المغرب لقد عبات شهر من الكونيكسيون ولم استفد بها الا 10 ايام تم اخدتموها

  9. omayma
    15/10/2013 at 14:38

    Tanger mafhach la rezo la konixio okankhalso orah 3yina n3ayto ldak maslahat zobanae za3ma 777 walakin bla fayda oflakhir nkhalso liflos iwa 3la had lihsab ta hna nsimho fhad chi ana kankhalis 203 dh fechhar omamistafda walo .lmaw9i3 tanja hay bir lrazi l3awama kanitminaw tchofo lhal f2akrab wa9t hna kati3jibna tislat omabrinach nfarto fiha

  10. مواطن
    06/11/2013 at 14:35

    أما بنسبة لأصحاب مديم فهناك ضعف شديد في الإتصال لهدا فاشركة اتصالات المغرب أكفس شركة في المغرب فتحتل شركة ميديتل الصدار بتفوقها على شركة اتصالات الماء غريب

  11. محمد مصلح
    07/05/2014 at 14:49

    اتقوا الله يا اخوان هل من المقول الاتصال بمصلحة الارشادات لغرض الحصول على رقم عيادة طبيب لنصف يوم دون نتيجة والهاتف مشغول دائما
    انه المنكر بعينه والاهمال وهذا يضر كثيرا بمؤسستكم

  12. ayoub choukri
    23/05/2014 at 19:46

    talabto min wakalaticom ra9em modim fa a3tawni ra9em khatia ;yawm 23;05;2014 3ala sa3a 09;00 wa itasalt bihim fa9alo lia sanaljao ila moukalamatic wanasma3o kalamak ma3a zobanaina ok

  13. Anonyme
    11/12/2014 at 23:38

    سلام سيدي لقد تم قطع رقم هاتف بدون سبب فماد علي فعله

  14. adil rochdi
    20/02/2015 at 17:05

    salam sava ana adil rochdi 3andi mochkil chtarakt abollmo yal tisalat lmarrib odazt t9riban wahad chhar awo 9al tsra9 lya modim mani machit ndiclari bih bach nhbas ana ga3 bmara had modim galo lya safi rah kit9ta3 rado li2anho ila makhalastich kihabsoh mani dazat wahad 4chhor mchi n3awad nchtarak l9it kitsalni 1800dh galik khalasha wla 3awad chri modim 400dh o3awad l3am wach had chi sah fnadarkom wachkran

  15. ايت امغار ابتسام
    05/06/2015 at 13:34

    السلام عيكم االى السيد مدير تصالات المغرب انا دارت شتيراك مع اتصالات الغرب ودخلت الويفي ودفعت طلب كبف ما طلبو ني موظفين وخبرني انو بعد 48 ساعة غيكون عندك ومجني والو وتسنيت 15 يوم عد جبوها مشكلة لكبيرة هو انها ضعيفة وبزاف وتصالات بهم كنخبرهم على المشكل كيقولولي غنجيو نشوف وطبعا كيجيو ولكين مكينش حتى نتيجة مدت شهراين ووانا مشغلة بهد مشكل و كنطلب من سيدتكم تلقولي لحل فاقرب واقت وشكرا ابتسام ايت امغار

  16. ادريس ناوي
    30/10/2015 at 17:31

    إلى السيد مدير اتصالات المغرب. الموضوع هو الباعة المتجولون المنخرطين مع الشركة لديكم يوم 14 شتنبر 2015 توصلت بفاتورة اتصالات المغرب تحمل فورفي 30h وتحمل أيضا مبلغ 360 رغم أنني لم أتسجل قط بهذا الإشتراك وذهبت مباشرة إلى ملحقة حي السلام سلا مع طلب خطي مصادق علي باليوم والتاريخ من طرف اتصالات المغرب وأحيطكم علما أنني لم أتلقى أي مساعدة بخصوص هذا الأمر ولازالت الفواتر تأتي كل شهر أرجو تفسير من سيادتكم والمسؤول عن هذا العمل إلا أخلاقي . عنواني هو زنقة حاسي عيسى رقم 306 حي الإنبعاث سلا وشكرا

  17. اتصاﻻت المغرب
    01/12/2015 at 07:03

    connexion

  18. عبد الرحمان سعدي
    07/12/2015 at 18:06

    بوسكورة في 08/12/2015
    إلى السيد : مدير اتصالات المغرب
    أنا عبد الرحمان سعدي مشترك جوال4G رقم النقال 0668174820
    رقم البطاقة الوطنية B442976 الساكن بحي الشارقة أولاد مالك بوسكورة إقليم النواصر .
    نعلن ساكنة حي الشراقة أولاد مالك بوسكورة من مايقرب عن شهر كامل من انقطاع التغطية بالنسبة للهواتف النقالة وقت دخولنا لمنازلنا بشكل كامل مما سبب لنا مشاكل وأضرار مادية ونفسية وعرقلة مسار الحياة اليومية نظرا لحاجة الإنسان لخدمة الاتصالات عبر النقال .
    لذا نخبركم أننا في انتظار جوابكم .

  19. عبد الالاه
    18/01/2016 at 01:09

    سيد الرئيس اوجه شكايتي في ضعف التصال وكدالك الانترنيت في حي بجراح العليا بتطوان ويجبرنا على اخد بطاقة ميديتيل لانها عندها شبكات قوية ونحن لا نريد ان نتخلا عن اتصالات المغرب واتمنا منكم ان تضعو اجهزت الدفع في هدا الحي وشكرنا
    حرر في تاريخ تطوان17/01/2016

  20. Soudou bassidi
    18/01/2016 at 23:17

    الى المدير الموقر أتقدم بشكايتي وهي انني منخرط في الهاتف الثابت اشكو من عطب الريزو انا مقيم بالديار الفرنسية اسمي الكامل .سودو اباسدي رقم البطاقة الوطنية ua20212 تعطلت مصالحي املي ان تجد لي حلا في اقرب الاوقات واجابة لطلبي هدا لكم جزيل الشكر

  21. Soudou bassidi
    18/01/2016 at 23:21

    Nom prénom :Soudou bassidi. Numero fix:0535882188

  22. حادي حميد
    28/02/2016 at 00:05

    أيها المسؤول المحترم السيد الرئيس المدير العام لشركة إتصالات المغرب كيف يعقل معاقبة مستخدمين صغار بحرمانهم من المنح ينتظرونها لقضاء حاجياتهمالأسرية للأسف أنت ﻻ تحس بها وﻻ تعيشها لأنك فوق المستوى العالي جدا، فإذا أردت المحاسبة عليك أن تبدأ بنفسك لأن جل أراضيك محاطة ومعروفة بأعمدة الهاتف والمعروف أن تلك الأعمدة دفع حقها المواطن المغربي لذا ﻻ يحق لأي أحد أن يستغلها ام أنك فوق القانون الذي ﻻ تعترف به كسلطة أعلى في البلاد، كما ﻻ يحق لك أن تدعم أقاربك وتتغاضى عن تصرفاتهم ألا إدارية لأنك تستغل منصبك لحماية نفسك وإسكات من يريد محاربتك وإعطاء فرص وامتيازات لمن هم في خدمتك وفي طوعك ولكي ﻻ أطول لأنني في جعبتي الكثير تجاهك ، لذا وللمرة الألف أقولها عليك التدخل في ملفي الذي ﻻ زال عال6قا من 2010 وأنا اراسلك بأعتبارك المسؤول الأول الذي يتوجب عليه حله وأخذ القرار العادل فيه لأنني مظلوم ومسلوب الحق.

  23. عبداوي سليمان
    30/03/2016 at 12:23

    سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد يؤسفني سيادة رئيس وكالة اتصالات المغرب بمدينة سيدي افني عن عطب في الأنترنت وكذا الهاتف الثابت زهاء يومين وقد اتصلت بالرقم 115 دون جدوى لدى ارجوكم اتخاذ الاجراءات التي تونها مناسبة لحل المشكل وابنائي يعتمدون على الأنترنت في دراستهم ومجالات اخرى ولكم جزيل الشكر

    العنوان : تجزئة المنطلق رقم 30 سيدي افي الهاتف : 0528780768 النقال : 0678112476

  24. dafaa ghita
    25/04/2016 at 17:44

    الى سيد مدير اتصالات المغرب احيطكم علما باني يوم22\4\2016دفعت 390dhمن اجل تزويدي بصبيب انترنيت لكن لحد ساعة مازلت انتضر هدا صبيب لم اتوصل به رقم الهاتف 0537014423

  25. عبدالكبير الدباغ بطاقتي الوطنية رقم , 110158 ه مركز ايغود اقليم اليوسفية مشترك بالانترنيت رقم اله اتف 0524468977
    16/10/2016 at 14:22

    سيدي المدير اني مشترك بالانترنيت من سنة 2010 والعقدة المبرمة مع الشركة هي 4 جيكا وانا لا اتوصل سوى بالربع اني سارفع شكاية لدى المحكمة ضد الشركة لانها لم تادي لي الخدمة التي تاخدون مني اموال عنها واخبركم لقد تقدمت بعدة شكيات وانها مسجلة بمصالكم دون جواب ولقد تقدم عدة مشتركين بالانترنيت بايغود المركز اقليم اليوسفية اكتر من 25 مشترك ولم نرى جواب بقي لنا ان نقوم بوقفة احتجاجية امام ادالرت الشركة للحصول على حقنا سيدي المدير نحن في انتظار جوابكم عن هده الشكاية لانها لا تهمني وحدي بل عدد من المشتركين زائد الادرات التي تقضي حوائج المواطنون معطلة بسبب قلة الصبيب ولكم واسع النظر
    امضاء عبدالكبير الدباغ رقم الهاتف 0666708607

  26. ابراهيم
    22/12/2016 at 03:01

    شكاية حول ضعف خدمات شبكة الرزو لاتصالات المغرب في كل من إقليم شتوكة ايت بها تركا نتوشكا

  27. ابراهيم
    22/12/2016 at 03:17

    سلام تام بوجودي مولانا الامام سيدي المدير يشرفنا اوجه شكايتي في ضعف التصال وكدالك الانترنيت في اقليم شتوكة ايت بها تركا نتوشكا ويجبرنا على اخد بطاقةsim ميديتيل لانها عندها شبكات قوية في تيلكة المنطقة ونحن لا نريد ان نتخلا عن {اتصالات المغرب} واتمنا منكم ان معالجة هذا المشاكلة في اسرع وقت تضعو اجهزت الدفع في هده البادي وشكرنا جزيلا
    حرر في تاريخ 18/12/2016
    شكاية حول ضعف خدمات شبكة الرزو لاتصالات المغرب في كل من إقليم شتوكة ايت بها تركا نتوشكا
    رقمي هو 212665818005

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