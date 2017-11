Décès de M. Abdelaziz Meziane Belfkih, Conseiller de SM le Roi

Rabat -M. Abdelaziz Meziane Belfkih, Conseiller de Sa Majesté le Roi, est décédé dimanche soir, à l’hôpital Cheikh Zayed, à Rabat.

En cette douloureuse occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, a exprimé à la famille du regretté défunt Ses condoléances les plus attristées et ses sincères sentiments de compassion.

Les funérailles du défunt se dérouleront à Taourirt, sa ville natale, demain mardi après la prière d’Addohr.

M. Abdelaziz Meziane Belfkih est né en 1944 à Taourirt (province d’Oujda).

Ingénieur civil de l’Ecole nationale des ponts et chaussées (Paris), feu Meziane Belfkih était également ingénieur de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon, titulaire du D.E.A en mécanique des solides (Paris X) et du D.E.S.S en gestion des projets (université de Lille).

Feu Abdelaziz Meziane Belfkih débuta sa carrière en 1968 au ministère des Travaux Publics, de la Formation professionnelle et de la Formation des cadres.

En 1974, il fut nommé chef de la division technique à la direction des routes, puis chef de l’arrondissement des travaux publics et des communications à Rabat.

Au lendemain de la Marche Verte, il fut nommé à Laâyoune comme coordonnateur des services du ministère des Travaux Publics et des Communications dans les provinces du sud.

De retour à Rabat en 1978, il fut nommé directeur de l’inspection générale au ministère de l’Equipement et de la Promotion nationale, poste qu’il occupa jusqu’en 1980, date à laquelle il fut nommé directeur des routes et de la circulation routière. En 1983, M. Belfkih accéda au poste de secrétaire général du ministère des Travaux Publics, de la Formation professionnelle et de la Formation des cadres.

En novembre 1992, feu Meziane Belfkih fut nommé ministre de l’Agriculture, poste qu’il garda jusqu’à sa nomination, en février 1995, ministre des Travaux Publics, de la Formation professionnelle et de la Formation des cadres.

En 1997, il fut nommé ministre de l’Agriculture, de l’Equipement et de l’Environnement.

En avril 1998, feu Meziane Belfkih fut nommé conseiller au Cabinet Royal.

Le 3 mars 1999, il assura la présidence de la Commission spéciale éducation-formation, chargée par feu SM Hassan II d’élaborer un projet de Charte nationale de l’Education et de la Formation.

Feu Meziane Belfkih avait été décoré du Ouissam du Trône de l’Ordre de Chevalier.

Source : MAP

copie par DR IDRISSI MY AHMED

AVEC MES CONDOLEANCES