Antigone – pour les premières années du Baccalauréat marocain : L’argument logique et l’argument psychologique

Support : Antigone page 22- 31. Edition La Table Ronde

Dans la scène qui met aux prises les filles d’Œdipe Ismène et Antigone, les deux sœurs au caractère diamétralement opposé campent chacune sur ses positions dans un dialogue de sourd où la langue de bois prime. En effet, les deux sœurs que tout oppose aussi bien leur physique que leur psychologie, se découvrent l’une à l’autre, et aux lecteurs bien évidemment, dévoilant leur divergence à propos d’une affaire de famille qui normalement devrait les montrer unies et solidaires.

Ismène ouvre la voie à la discussion en mettant l’accent sur les mots ‘’penser’’ employé par deux fois et ‘’réfléchir’’ qui revient à trois reprises, tous deux appuyés par l’adverbe d’intensité ‘’bien’’ :

-‘’J’ai BIEN pensé, Antigone’’ ; ‘’J’ai BIEN pensé toute la nuit’’ page 23.

-‘’J’ai BIEN réfléchi’’ ; ‘’Je réfléchis plus que toi’’ ; ‘’Je réfléchis’’ page 24.

Ismène, plus âgée et par conséquent plus ‘’pondérée’’ que sa sœur semble convaincue de la dangerosité de l’entreprise d’Antigone qui consiste à enterrer le cadavre de leur frère Polynice qui se décompose au soleil et par conséquent à braver la loi de Créon et de là celle de Thèbes. Elle essaie de faire revenir sa sœur à la raison en fondant son argumentation sur l’alternance entre arguments logiques destinés à la raison et arguments psychologiques que le cœur doit recevoir et interpréter.

A- Les arguments logiques.

1- L’argument fondé sur la sagesse d’une prise de position longuement méditée : La nuit porte conseil ‘’J’ai bien pensé toute la nuit’’ page 23 ; ‘’J’ai bien réfléchi toute la nuit’’ page 24

2- L’argument fondé sur le refus de la mort et l’amour de la vie pour une fille jeune et belle: ‘’Je ne veux pas mourir’’ page 24

3- L’argument fondé sur le principe de la soumission à un membre de la famille plus âgé et le respect de ses décisions: ‘’je comprends un peu notre oncle’’ page 24

4- L’argument d’autorité conféré par le statut : dans le cas de cet argument, il n’y a aucune autorité au-dessus de celle du roi Créon: ‘’ il est le roi’’ page 25 ; ‘’Il est le roi’’ (page 26)

5- L’argument fondé sur le précédent. Le roi ne peut tolérer de laisser impunie une action menée contre Thèbes par un citoyen de Thèbes. Si la traîtrise de Polynice n’est pas punie et de manière publique et ostentatoire, d’autres citoyens seront tentés par se rallier à l’ennemi : ‘’Il faut qu’il donne l’exemple’’ (page 25)

6- L’argument fondé sur l’autorité que confère l’âge : ‘’écoute-moi. J’ai raison plus souvent que toi’’ (page 25)

7- L’argument fondé sur le rapport de force défavorable aux deux soeurs:’’Il est plus fort que nous’’ (page 26) ; ‘’Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers autour de nous.’’(page 26) ; ‘’Et là il y aura les gardes avec leur têtes d’imbéciles’’(page 27)

8- L’argument fondé sur la faiblesse du corps, sa fragilité face à la souffrance physique que leur infligeraient les gardes et le peuple qui crie au lynchage et à la justice :’’Il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu’elle est arrivée au point où l’on ne peut plus la supporter…’’(page 27)

Le lecteur peut constater qu’à aucun moment Antigone ne cherche à invalider les arguments de sa sœur pour les discréditer ou les récuser. Tout ce qu’elle fait, c’est s’envelopper dans une attitude refusant de s’ouvrir à une discussion qui ferait prévaloir la raison sur la folie. Aux nombreux arguments logiques et variés d’Ismène, Antigone oppose des phrases négatives:

1- ‘’il ne faut pas trop réfléchir’’ (page 24) ;

2- ‘’Moi je ne veux pas comprendre un peu’’ (page 25) ;

3-‘’ Je ne veux pas avoir raison’’ (page25) ;

4- ‘’Moi je ne veux pas comprendre’’ (page26) ;

5- ‘’je ne t’écoute pas’’ (page 26)

B- Les arguments psychologiques

Voyant que ses arguments n’ont eu aucun effet sur sa sœur pour la faire fléchir et revenir sur ce qu’elle considère être une folie, Ismène change de stratégie, variant son répertoire et son registre, espérant mieux convaincre sa sœur des risques auxquels elle s’expose. Elle se fait plus douce, plus affectueuse, plus affective. Elle met dans la balance :

1- Le contact physique : ‘’Ismène, a un élan soudain vers sa sœur’’ (page 28)

2- Le lien de famille qui les unit :’’Ma petite sœur’’ (page 28)

3- L’exhortation et les implorations : ‘’Je t’en supplie’’ (page 29)

4- la nature fragile de son sexe : ‘’C’est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour

elles. Toi tu es une fille’’ (page 29)

5- Le bonheur et l’avenir :’’Ton bonheur est là devant toi…’’ (page 29)

6- Les liens qui mènent au mariage :’’Tu es fiancée’’ (page 29)

7- L’âge : ‘’Tu es jeune’’ (page 29)

8- La beauté physique : ‘’Tu es belle’’ (page 29)

9- L’objet d’attention des garçons et des filles : ‘’C’est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue ; …c’est toi que les petites filles regardent passer…’’ (page 30)

Elle termine par un argument primordial laissé pour la fin car les bonnes choses sont pour les bonnes fins. Dans un spectacle cela constitue le clou de la soirée.

10- Elle évoque Hémon :’’Et Hémon, Antigone ?’’(page 30)

Conclusion : rien n’y fait. Antigone reste imperméable aux arguments de sa sœur qui n’arrive pas à la faire changer d’avis et à écouter la voix da la raison et du cœur. Ni la voix de la raison, ni celle du cœur ne font plier Antigone l’entêtée, Antigone au ‘’sale caractère’’ (page 20), Antigone ‘’l’orgueil d’Œdipe’’(page 68).