تخاريف حنَة يامنة…مؤلف جديدحول مأساة الطرد التعسفي لآلاف الأسر من الجزائر

عن مطبعة جسور بوجدة صدر للكاتب جمال

العثماني مؤلف جديد عن تجربة الطرد التي تعرضت

له الأسر المغربية من الجزائر شتاء 1975 عنونه

ب « تخاريف حنَة يامنة » .

كتابة جديدة بلغة مهجنة نوستالجية وقاسية تُغاير سردية مؤلفه السابق « قُرارة الخيط » وتترك اللغة

.تنثال عفويا في مقاطع تختزل الذكرى والمعاناة

قارئ هذه التخاريف سيجد لغة مختلفة عصية على

التجنيس والتصنيف، وسيعثر بين تفاصيلها على

انقاض مرممة بالكتابة عن عالم متفرد عاشه الكاتب

.ذات زمن بحمام بوحجر الجزائر

الزبير خياط