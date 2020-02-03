بلاغ صحفي

اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تقدم حصيلتها السنوية وتعرض مخطط عمل 2020

الرباط، 30 يناير 2020/ عقدت اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، يوم الخميس 30 يناير 2019 بالرباط، اجتماعها السادس برسم ولايتها الثالثة.

ترأس اللقاء السيد يوسف البقالي، رئيس المؤسسة، وتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم حصيلة الإنجازات خلال سنة 2019 ومناقشة خطة العمل لسنة 2020.

استُهلَّ الاجتماع بتسليط الضوء على الوضعية العامة للمؤسسة التي يبلغ حاليا عدد منخرطيها 425.251 شخص، يستفيدون من خدماتها إلى جانب أزواجهم وأبنائهم.

انتقل النقاش بعدها إلى تقييم حصيلة عمل المؤسسة خلال سنة 2019، والتي شهدت تحقيق منجزات مهمة تمثلت في تعزيز خدمات حالية وإطلاق أخرى جديدة في مجالات السكن والصحة ودعم تمدرس أبناء المنخرطين، كل ذلك اقتداء بخارطة الطريق للعشرية 2018-2028، والتي قُدّمت أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في شتنبر 2018.

ففي المجال الصحي، أنفقت المؤسسة ما يجاوز 200 مليون درهم لتوفير خدمات التغطية الصحية التكميلية والإسعاف والنقل الصحي المجاني لفائدة 100.000 أسرة؛ بالإضافة إلى التكفل بالأمراض الخطيرة جدا كتلك التي تتطلب زراعة الأعضاء (القلب، الكبد، النخاع الشوكي…). كما أحرزت تقدما كبيرا في الإعداد لمشاريع طبية كبرى مدرجة ضمن خطة عملها للعشرية 2018-2028.

أما في مجال السكن، قامت المؤسسة بإطلاق البرنامج الجديد « امـتلاك » في شتتبر 2019، خلفا لنظام « فوكاليف » الذي مكن من استفادة 106.000 منخرط من سكن رئيسي، متجاوزا بذلك الهدف المسطر له (100.000 شخص). منذ بدايته، وفي ظرف أربعة أشهر فقط، استطاع « امـتلاك » أيضا تحقيق نتائج لافتة حيث رفع عدد مستفيدي نظام المساعدة على السكن من 4500 إلى 5630 شخص ما بين سنتي 2018 و2019، أي بزيادة تقدر بـ 25 في المائة.

وعلى مستوى الخدمات المتعلقة بالتربية والتكوين، بدأت المؤسسة في تنزيل أولى مقتضيات الشراكة التي عقدتها مع وزارة التربية الوطنية في إطار تفعيل البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي. في هذا السياق، أحدثت المؤسسة « منحة التعليم الأولي » لدعم ولوج أبناء أسرة التربية والتكوين لتعليم أولي ذي جودة؛ حيث قدّمت المؤسسة في هذا الخصوص 24.000 منحة، محققة بذلك 86% من الهدف المسطر، والمتمثل في استفادة 28.000 طفل سنويا. بالموازاة، تم تقديم 3000 منحة استحقاق، قيمة الواحدة منها 30.000 درهم، لأبناء المنخرطين المتفوقين في الباكالوريا.

أما في مجال السفر والترفيه، مكنت الاتفاقية الجديدة المبرمة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، من دعم مليون ونصف من الأسفار على متن العديد من الخطوط بما فيها « البراق ». كما أحرز أول مركب سياحي تابع للمؤسسة، زفير مراكش، تقدما ملحوظا خلال السنتين الأوليين من افتتاحه، مسجلا معدل ملء يصل إلى 100% خلال العطل المدرسية.

على صعيد آخر، وتعزيزا لقيم التضامن التي تتبناها المؤسسة، رفعت هذه الأخيرة من قيمة المساعدة على أداء مناسك الحج للمنخرطين ذوي السلم 9 فما أقل، وخولت الاستفادة من الدعم للمرتبين في السلم 10 والبالغين 64 سنة أو أكثر. تجدر الإشارة إلى أن 207 منخرط استفاد من هذه المنحة في 2019.

بعد تقديم المنجزات، انتقلت اللجنة المديرية إلى تدارس برنامج العمل المسطر لسنة 2020، والذي يضم مشاريع متعددة لتفعيل المخطط العشري 2018-2028. فخلال السنة القادمة، ستعكف المؤسسة على:

تسريع وتيرة العمل على المشاريع الطبية الكبرى، من بينها الوحدات المتنقلة، من خلال إنهاء الإجراءات القانونية والدراسات الأولية؛

إتمام الدراسات الأولية وإطلاق أشغال بناء تسع مدارس جديدة للتعليم الأولي بكل من بنسليمان، أكدز، تزنيت، بركان، تارودانت، تاوريرت، الخميسات، المحمدية، والراشيدية؛

توسيع شبكة البنيات السوسيورياضية والثقافية لتشمل مدن مكناس، فاس، الجديدة، أكادير ووجدة؛

افتتاح مركبات سياحية جديدة بكل من الجديدة وأكادير وافران؛

إطلاق أشغال بناء مراكز اصطياف جديدة في السعيدية، أزمور، مرتيل، واقتناء وحدة فندقية بمراكش.

في ختام الجلسة، نوهت اللجنة المديرية بالمجهودات التي تبذلها المؤسسة لفائدة أسرة التعليم وصادقت بالإجماع على إجمالي المصاريف المتعلقة بإنجازات 2019، وكذا على الميزانية المخصصة لبرنامج العمل 2020.

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أسامة حمامة

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