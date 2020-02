Accréditée par la Convention de Ramsar

Célèbre la Journée mondiale des Zones Humides

En célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides ; la salle des conférences de la Ville d’Ifrane sera au rendez-vous avec l’organisation d’une journée d’étude scientifique sous le thème : « Zones Humides et Biodiversité » et ce ; le Vendredi, 07 février 2020 prochain.

Initiée par la Direction du Parc National d’Ifrane relevant du Département des eaux et forêts en partenariat avec la province d’Ifrane, le WWF et l’Association des Amis du Val d’Ifrane ; cette journée scientifique sera marquée par l’organisation de Cinq conférences thématiques suivies d’une visite au Site Ramsar Oued Tizguite dans le Val d’Ifrane et d’une sortie de terrain dans le Parc National d’Ifrane.

En effet, après la cérémonie d’ouverture officielle de cette journée commémorative de la JMZH 2020, Mlle. Hassna ISMAILI ALAOUI Responsable des partenariats à la DREF/MA du Département des Eaux et Forêts exposera la « Stratégie Nationale du Département des Eaux et Forêts sur les zones humides » avant de céder la parole à Mr Hassan ACHIBAN du Parc National d’Ifrane qui débattra du « Plan d’action des zones humides au niveau du Parc National d’Ifrane ».

Pour sa part, le représentant du WWF ; Mr Oussama Belloulid exposera abordera le sujet des « Fonds de l’eau du Sebou, mécanisme durable pour la conservation des zones humides et de leur biodiversité » alors que le président de l’Association des Amis du Val d’Ifrane ; Mohammed Drihem abordera la thématique du « Rôle de la société civile dans la préservation des Zones Humides : Cas du Val d’Ifrane » et Mlle Khadija Ait Kaddour de la Province d’Ifrane bouclera la session des conferences par un exposé sur « la Ville d’Ifrane, Candidate au Label Ville des Zones Humides accréditée par la Convention de Ramsar ».

Mohammed Drihem