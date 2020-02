LE CLUB SOCIAL ANIR DE L’ENCFK AU CHEVET DES FAMILLES DESHERITES AU CŒUR DU MOYEN ATLAS

Le Club Social ANIR des étudiants de l’Ecole Nation de commerce et de Gestion de Kenitra a organisé la 8ème édition de sa caravane humanitaire au profit des familles déshéritées encastrées dans les fins fonds des montagnes de l’Atlas marocain.

Cette caravane humanitaire et de solidarité estudiantine a bénéficié à une centaine de familles de Douar Ajana relevant de la collectivité territoriale de Sidi El Makhfie dans la province d’Ifrane auxquelles les étudiants de l’ENCG de Kenitra ont remis des vêtements chauds et des couvertures indispensables en cette période des grands froids de la saison hivernale en plus de lots de denrées alimentaires.

Par la même occasion ; les jeunes étudiants ENCGistes de Kenitra ont remis des « métiers à tisser » aux femmes du Douar assurant ainsi un projet durable au profit de ces femmes de douar Ajana.

Aussi, les participants à cette caravane humanitaire de l’Association Sociale ANIR de l’ENCG de Kenitra ont entrepris des travaux de réaménagement de l’école primaire du Douar qui s’est vu doté d’une balançoire et d’un terrain de foot Ball aménagé par la même occasion par les étudiants au profit des enfants du Douar visité.

