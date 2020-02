INDH : UNE JOURNEE D’INFORMATION POUR ETEINDRE LA PREMIERE BOUGIE DE LA 3ème PHASE DE L’INDH A IFRANE

Mohammed Drihem

Au terme de la première année de la troisième phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau de la Province d’Ifrane ; le siège de cette dernière a été au rendez-vous lundi 27 janvier 2020 avec la tenue d’une journée d’étude et d’information avec la participation des associations et coopératives porteuse de projets qui se sont vus attribuer les équipements et engins indispensables à la réalisation de leurs projets respectifs financés par l’INDH.

Cette journée d’information a été marquée par la présentation du bilan d’activité du Comité Provincial du Développement Humain et par la remise des équipements aux coopératives porteuses de projets et bénéficiaires du soutien de l’INDH.

Lors de cet évènement ; une douzaine de coopératives issues des collectivités territoriales d’Azrou, Tigrigra, Ainleuh et de Sidi El Makhfi ont reçu des mains du gouverneur d’Ifrane un lot matériel et équipement indispensables à chacune d’elles pour la mise œuvres de leurs projets générateurs de revenus/

Ces projets au nombre de 12 projets bénéficiant à 45 coopérants (tes) et d’une enveloppe budgétaire globale de l’ordre de 1.407.780,00 Dhs financés à hauteur de 985.449,00 Dhs par l’INDH concernent des projets de coupes et couture, des travaux d’électricité et de plomberie, de la menuiserie d’aluminium, de boulangerie et pâtisserie et de jardinage.

Par la même occasion le chef de division de l’action sociale a fait une communication dans laquelle il a exposé le bilan d’actions du CPDH durant cette première année de la troisième phase de l’INDH marqué par l’approbation de 30 projets en 2019 dont 25 sont réalisés et 05 en cours de réalisation.

Entre autres projets approuvés dans ce cadre ; on peut citer : Le projet de réalisation d’une route rurale reliant Ouksassen à Ain Marsa et la RN : N°- 8 pour un montant de 2140000,00 Dhs et desservant plusieurs Douars de la collectivité territoriale de Tizguite et servant a décongestionner la ville d’Ifrane en Hautes saisons touristiques ; le projet de réalisation du centre d’hémodialyse provincial à Hay Salam d’Ifrane pour un montant de 2300000,00 Dhs, le soutien financier aux établissements du soutien social tels Dar talib et taliba , Dal al Amal et centre d’accueil des personnes âgées pour une enveloppe budgétaire de 1000000,00 Dhs sans compter les projets d’AGR au profit des jeunes porteurs de projets financés par l’INDH et la création de 9 unités comprenant 10 classes d’enseignement préscolaires au cours de l’année 2019 avec un budget total de 1,680 M Dhs, destinés à la fois aux travaux de mise à niveau, à l’équipement et au fonctionnement et l’achat de 15 véhicules de transports scolaires au profit des dix communes territoriales de la province.