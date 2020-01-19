بقلم :عبدالقادر العفسي

لقد كان قدر المغرب الدائم كوطن عريق هو العمل بالتدرج ، و في كل اللحظات التاريخية من أجل تحقيق وحدته ثم من بعد ذلك صيانتها ، فالغافل هو من يظن أنّ المغرب كوطن بحدوده السياسية الحالية فما تفرضه أوضاع السياسة حاليا ربما قد تتغير مستقبلا حسب موازين القوى و الحضور و التمكن …

فإذا كانت بعض الدول التي لازالت تحن الى ماضيها الكلونيالي الاستعماري و تدرك أنّ توحد الوطن المغربي لا يخدم مصالحها و يشكل إزعاجا و ثقلا كبيرا لها بغرب المتوسط ، فإنها يجب أن تعلم أنّ القوة لا تُسقط الحق و الحق دائم أبدا و بأن المسيرة المجيدة لتاريخنا و مستقبلنا دائما ما تحمل معها الحضارة الانسانية الغنية بالتحولات و الانجازات لا يمكن أن تحتويها كتب أو مقال أو خطاب بل هو سفر على مدى الزمن و ستظل هذه الامة شمسا ساطعة في سماء افريقيا و العالم يهتدي بها كل سائر و باحث في دروب الحق و القيم طول الدهر ، و لا يمكن مطلقا لأي قوى غاشمة أن تحجب أو تغطي نور هذه الشمس بغربال الوهم عبر » فرض الامر الواقع بالقوة » ، فالمغرب السياسي الذي تبنى منهج التنوع في إطار الوحدة و اللامركزية و الجهوية المتقدمة قادر غلى استيعاب و ايجاد حلول عبقرية تكون محرجة للقوى المتربصة به سواء بالسر أو العلن .

فلن نتحدث عن » سبتة » و » مليلية » و الجزر التابعة لها و جزر » ملوية » .. لأنها ستعود حتما ، بل يجب الحديث بكل علانية عن تدارس وضعية جزر الجنوب المغربي أي » جزر الكناري » كجزر تابعة للقارة الافريقية و تقع ضمن المجال الجغرافي و التاريخي للمغرب ، و ليس التفاوض مع حكومة » مدريد » الاوروبية حول تحديد المجال البحري بين المغرب وجزره الأطلسية و هي تقع ضمن الجرف القاري المغربي ، فإذا كانت جزر » ميوركة » و » مينوركا » و » يابسة » تابعة لإسبانيا بالمتوسط فمن الطبيعي أن تكون جزر الكناري تابعة للمغرب و لو في إطار النموذج « هونغ كونغ » و » الصين » دولة واحدة و حكامتين مختلفتين .

فالعمق الأمازيغي لجزر الكناري لا يترك أي مجال للنزعة » الفرانكاوية » المتنامية بالجارة الشمالية في الإدعاء بامتداد التراب الاسباني حتى جزر الكناري !، و هذه الخطوات التي تتبناها النزعات المتطرفة التي تروج للأكاذيب في محاولتها الدائمة بلعب دور اقليمي عن طريق تشويه التاريخ و القيم المشتركة و مرتكزات الحضارة المغربية باستعمال الدمى في اللعبة التي تنخرط معها « اخوة في الدم و الهوية » الذين تأدلجو في هذا السلوك الانتهازي الابتزازي منسجمة تماما مع التربية « الفرانكوفونية » ! ، لأنها تبين بشكل واضح استراتجية » عدم الوضوح » بوحدة المغرب على ترابه لإدراكها أن توظيف المتساقطين و المفلسين وتمكينهم بالمال و الدعاية السياسية المعادية للأمة المغربية ربما قد تكون بهذا التوظيف _ بحسب هوسهم _ تُعطل الحق وتُلغي التاريخ و الجغرافيا و الانسان … محاولة بدلك تكريس الكوس و التيه و الالهاء .

كل عام و جزر الكناري الامازيغية بألف خير