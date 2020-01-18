انطلاق فعاليات ألدورة السابعة للمهرجان الدولي لتجويد القرآن يوه 22 يناير بالدارالبيضاء

بلاغ صحافي

ابتداءا من الاربعاء 22 يناير 2020 ، ستحتضن بعض مقاطعات الدار البيضاء فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي لتجويد القرآن .

وستتميز الدورة الجديدة بتكريم القارئة العربية هاجر بوساق الفائزة بجائزة دولية في تجويد القرآن الكريم ، وهي التي اختارتها اللجنة المنظمة لتكون عروسة النسخة السابعة من المهرجان .

وحسب بلاغ لجمعية بادرة للتواصل والتنمية الاجتماعية المنظمة لهذا الحدث الدولي فإن عدد المشاركين يقارب الخمسمائة مشارك من مختلف أنحاء المغرب فضلا عن بعض المشاركين الاجانب المقيمين في المغرب .

دورة 2020 ستعيش على ايقاعها أربع عمالات بيضاوية ، حيث سيتم افتتاحها يوم الاربعاء القادم بالمركب الثقافي مولاي رشيد بعمالة مقاطعات مولاي رشيد ، وفي اليوم الثاني سيكون لجمهور سيدي مومن مع اقصائيات المهرجان وبالضبط بمقر مقاطعة سيدي مومن بشارع للا أسماء والتبعة ترابيا لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي .

أما اليوم الثالث من فعاليات هذا المهرجان الدولي فسينظم بالمركب التربوي الحسن الثاني بعمالة مقاطعات ابن مسيك ، وسيتم اختتام هذه التظاهرة يوم السبت 25 يناير بعمالة مقاطعات عين الشق وبالضبط المركب الثقافي عبد الله كنون .

كل العروض المذكورة ستنطلق ابتداءا من الساعة الخامسة مساءا ، والدخول مفتوح في وجه الجميع بدعوة وبدونها دعما لحفظة ومجودي كتاب الله ولكل محبي القرآن الكريم .

جدير بالذكر ان لجنة التحكيم مكونة من شيوخ أجلاء من مثل الشيخ يونس سالوك ، الشيخ محمد أمين شهيد ، وسيتم فرز اثنى عشر فائزا موزعة بين الفئات الصغرى ذكورا وإناثا والفئة الكبرى ذكورا وإناثا ، ثم تجرى قرعة للفوز بعمرة يتبرع بها على المهرجان أحد المحسنين بشكل سنوي ، فضلا عن مكرمة الدورة وعروستها هاجر بوساق .

حفل الاختتام سيتميز بالإضافة الى توزيع الجوائز الى فقرات امداح نبوية ، من أهمها فقرات أنشودة دينية وأمداح في حق خير البرية للمنشد المعروف ابراهيم جعفر من مدينة زاكورة ، شارك في مهرجان المديح والسماع الدولي بمدينة أرفود ، وفي برنامج ثيم تيزوارين رمضان على قناة الامازيغية ، وشهادات في حق المكرمة هاجر بوساق ، قراءات للفائزين في الدورة السابعة من المهرجان الدولي لتجويد القرآن الكريم .

يشار الى أنه في كل دورة يتأهل حوالي ستين مشاركا ثم تتم الإقصائيات النهائية ، والتي تفرز أربعة فائزين صغارا وأربع فائزات صغيرات وأربع فائزات كبيرات وأربعة فائزين كبارا . فضلا عن جائزة لأصغر مشارك في الدورة .

يجدر بالذكر أن جمعية بادرة تنظم بالإضافة الى المهرجان الدولي لتجويد القرآن الكريم كلا من المهرجان الدولي للشعر والزجل ’15 دورة’ ، المهرجان الدولي للاختراعات والتكنلوجيا والتقنيات ‘ سبع دورات’ ، و مهرجان درعة تافيلالت للضحك بلا حدود والذي دشنته الجمعية خلال الصيف المنصرم .