AZILAL : UN ATELIER DE FORMATION ET UN VOYAGE DE PRESSE POUR LA VALORISATION DES MONTAGNES

L’ASSOCIATION DES CIMES POUR LA PRESSE

D’AZILAL ORGANISE

UN ATELIER DE FORMATION ET UN VOYAGE DE PRESSE POUR LA VALORISATION DES MONTAGNES

Mohammed Drihem

L’association des cimes pour la Presse d’Azilal organise un atelier de formation sur la thématique du « droit à l’information et à la protection de la vie personnelle des journalistes, entre pratique et références légales et juridiques » et ce ; le Dimanche 19 janvier prochain à l’espace Tamounte Imi N’Ifri.

Initié en partenariat avec le conseil de la Région de Khénifra Beni- Mellal et le concours de la collectivité territoriale de Démnat, cet atelier animé par Dr Allal El Basraoui ; professeur universitaire ex-président du comité Régional des Droit de l’homme sera suivi par la remise des attestations de participation et la cérémonie de signature d’une convention de partenariat et de collaboration entre l’Association des cimes pour la presse d’Azilal et l’observatoire Provincial de la Presse et de l’information d’Ifrane.

Par la même occasion ; un Voyage de presse sera organisé pour la découverte des cascades d’Ouzoud et son plan d’aménagement touristique et l’exposition des produits du terroir ainsi que pour la visite de la Vallée Heureuse d’Ait Bouguemaz avec son géoparc du M’goun qui est un des sites géologiques et géo-touristiques renfermant une richesse géologique exceptionnelle et son Centre de formation aux metiers de la Montagne (CFAM).

Au cœur de la Vallée Heureuse d’Ait Bouguemez, un atelier de travail est prévu autour de la thématique de « la Presse et le Développement des zones Montagnardes ».