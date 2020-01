Désert Race Gravel : Une course qui donne des émotions uniques, avec un itinéraire à couper le souffle.

Mohammed Drihem

Dans la série des 4 EPIC GRAVEL prévues pour l’an 2020, le Désert d’Agafay aux portes de la ville de Marrakech accueille la « EPIC DESERT RACE GRAVEL et VTT » du 20 au 22 mars 2020 avec la participation de tous les amoureux du cyclisme, de découverte et d’aventure au cœur du désert d’Agafay en passant par le fameux plateau du KIK au pied de l’Atlas.

Un véritable défi physique où les participants seront invité à affronter le désert, la chaleur, la montagne et la distance pour certain et à vivre pendant deux jours sur un bivouac au milieu du désert.

L’Epic Desert Gravel Race 2020 est différente de la plupart des autres avec des paysages à couper le souffle, et est ouvert aux professionnels et aux amateurs. Découverte et aventure au cœur du désert d’Agafay et des merveilles des montagnes du Haut Atlas, en passant par le célèbre Plateau du Kik aux portes de Marrakech !

En plus du programme sportif, l’événement accueillera la plus grande exposition gratuite de vélos de montagne et de GRAVEL. Une course pour convenir à tous les coureurs Professionnels, amateurs, débutants… peu importe leur niveau d’expérience ou de forme physique, l’Epic Desert Race accueille tout le monde. Qu’ils soient là pour rouler fort ou un peu plus lentement et profiter du paysage, le choix de quatre parcours rendra tout le monde heureux.

Toutes les épreuves ci-dessous sont chronométrées et donnent lieu à un classement. L’attribution des vagues de départ se fera en fonction des critères sportifs renseignés lors des inscriptions.

Vendredi 20 Mars 2020

• A partir de 9h00 : Ouverture du village exposants et accueil des coureurs.

• 10h00-18h00 : Accueil des coureurs au Village course et retrait du kit dossard.

• 16h00 : Briefing participants dans le village exposants.

• 21h00 : Fermeture du village exposants & Inscriptions & Retrait dossards

Samedi 21 Mars 2020 Départ EPIC DÉSERT RACE 2020

• 7h00: départ EPIC 300km

• 8h00: départ EPIC 150km

• 9h00: départ EPIC 80km

• 10h00: départ EPIC 40km

Dimanche 22 Mars 2020

• 10h30 : Remise des prix.

L’Epic Desert Race est inclusive pour les familles des coureurs et leurs amis; à la fin de la journée, récupérer et partager les histoires en face d’un feu de joie dans le camp.

En effet ; L’Epic Desert Race n’est pas seulement réservée aux participants, mais aussi aux accompagnateurs (Famille et amis) pour pouvoir partager cette formidable aventure dans un cadre paradisiaque. L’organisation met tout en œuvre pour rendre le séjour inoubliable et leur permettre de profiter de la beauté du désert. Ils s’assureront que toute la famille passe un bon moment avec des activités pour tout le monde : excursions en VTT, promenades à dos de chameau, visites du marché de Marrakech et bien plus encore.