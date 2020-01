LA VILLE DE LAAYOUNE ACCUEILLE LE 5ème FORUM NATIONAL DE LA PRESSE LE WEEK END DU 10 AU 12 JANVIER

Mohammed Drihem

Le Club du Sahara de la Presse et de l’Information organise son 5ème Forum national de la presse du 10 au 12 janvier à Laayoune sous le thème : «L’entreprise de presse au Maroc et le pari de l’implémentation du nouveau modèle de développement ».

Ce forum a pour objectifs de mettre en relief les rôles assignés aux entreprises de presse au sein de la société dont l’appui des principales causes et orientations du pays notamment le chantier du nouveau modèle de développement parrainé par SM le Roi Mohammed VI.

Ce 5ème Forum se veut une façon de sensibiliser les partenaires et participants pour garantir les conditions nécessaires et le soutien requis pour permettre au club de la presse de moderniser ses programmes d’action en matière de presse et d’information et de s’acquitter de sa noble tache d’acteur du développement et d’incitation au renforcement du processus démocratique dans le cadre d’une pratique professionnelle et libre marquée d’éthique professionnelle et de crédibilité.

A travers ce forum, les organisateurs cherchent à sensibiliser à la nécessité d’apporter un soutien conséquent aux entreprises de presse et à leur modèle économique, à la presse électronique et en papier et au renforcement de la presse régionale afin de lui permettre d’accompagner le chantier de la régionalisation avancée.

Plusieurs ateliers et conférences thématiques sur la situation et les défis des entreprises de presse au Maroc, des stands ouverts aux entreprises de presse et aux établissements et hauts instituts de formation dans les métiers de la presse et de l’information sont au programme avec l’octroi de prix aux jeunes talents et meilleurs reporters sélectionnés parmi les élèves des clubs pédagogiques de presse créés au sein des collèges et lycées de la ville de Laâyoune.