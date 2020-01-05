جامعة الأخوين تنظم اكبر مناظرة بشمال أفريقيا حول النموذج الاممي

عرض لمسار جليلة مورسلي من من طالبة بالجامعة الى ولوجها عالم السياسة وتحملها لعدة مسؤوليات

اختارت السيدة جليلة مورسلي خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي الذي ينظمه نادي جامعة الأخوين للنموذج الاممي من 03 الى 05 دجنبر ان تعرض تجربتها كطالبة بجامعة الأخوين والتي اعتبرتها كمحطة أولية للولوج للعالم السياسي ودلك بالتسجيل في شعبة العلوم السياسية والدبلوماسية وترشيحها لرئاسة النادي الدبلوماسي بالجامعة والانتقال بعد تخرجها للممارسة من خلال تجربتها بالمؤسسات المنتخبة المحلية والتشريعية وتحملها مسؤوليات بهده المؤسسات وبالاتحاد الاروبي ودعت في الأخير طالبات الجامعة الى ممارسة العمل وتحمل بعض المسؤوليات والتي كانت محتكرتا سابقا من طرف العنصر الدكوري .

وتجدر الإشارة ان ملتقى نموذج الأمم المتحدة بجامعة الاخوين يهدف بالأساس إلى تمكين الطلبة من التأقلم مع الوظائف والمهام بالمؤسسات الدولية خاصة على مستوى العلاقات الدولية وتقوية كفاءات الطلبة في مجال التفاوض وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة واكتساب المهارات المرتبطة بالعلوم السياسية .

ويعتبر ملتقى نموذج الأمم المتحدة الذي حضره300 مشارك يمثلون الطلبة والجامعيين والدبلوماسيين والخبراء مناسبة للتداول وفتح النقاش حول قضايا ذات طابع دولي منها قضية الصحراء المغربية وضع حقوق الانسان بسوريا والنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.وتحضى جامعة ومن خلال هدا اللقاء من اكتساب مكانة دولية خاصة على مستوى تكوين الكفاءات و النخب السياسية التي ستتولى تدبير الشؤون العامة مستقبلا