وجدة: عملية ترصد تقود لإيقاف شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات

عبد القادر البدوي

كشف مصدر مطلع أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بوجدة ، ، تمكنت زوال يوم الجمعة 3 يناير 2020، من توقيف شخصين ، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة، وجاءت هده العملية بناء على معلومات دقيقة وفرتها لها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بوجدة .

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني – توصل الموقع بنسخة منه – أنه تم توقيف المشتبه فيه الأول بدوار « كزناي » بمنطقة بني درار، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل مستودع عن العثور على 20 رزمة من المخدرات يناهز وزنها الإجمالي حوالي نصف طن من مخدر الشيرا، وحجز سيارتين، في حين مكنت إجراءات البحث من توقيف الشخص الثاني بمدينة بركان للاشتباه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

هدا و قد تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات ، وتوقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وجاء توقيف المعنيين بالأمر، في إطار العمليات الامنية الموصوفة ب » النوعية »، التي تواصلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بوجدة ، بتنسيق مع ولاية أمن وجدة، والرامية إلى الحد من مختلف المظاهر الإجرامية وتدعيم الإحساس بالأمن لدى الساكنة بجهة الشرق.

يدكر أن امن وجدة ، و بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بوجدة، تمكنت مؤخرا – وفي نفس المنطقة – من وضع حد لشبكة اجرامية خطيرة تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات ، حيث تم توقيف مشتبه ، كان يلعب دور الوساطة في ترويج المخدرات، وبحوزته 320 غراما من مخدر الشيرا ، وسيارة يشتبه في كونها تحمل لوحات ترقيم مزورة، فيما تم توقيف المشتبه فيه الثاني في عملية أمنية متزامنة بمنطقة بني ادرار ، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله بدوار أولاد الطاهر بمنطقة بني خالد عن حجز 556 كيلوغراما من مخدر الشيرا.