La capitale spirituelle rend hommage Aux retraités de la Mairie de Fès

Mohammed Drihem

Vendredi 03 janvier 2020, la salle des conférences de la marie de Fès a été au rendez-vous avec la tenue d’une cérémonie en hommage à plus d’une centaine de fonctionnaires et employés qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019.

Organisée par l’Association des œuvres sociales des fonctionnaires de la commune de Fès, des arrondissements et de la commune du Mechouar Fès-Jdid ; cette cérémonie a été marquée par l’allocution prononcée par le Maire de Fès, qui a présenté ses remerciements aux retraités, hommes et femmes, pour les efforts déployés, des années durant, au service des collectivités territoriales, des citoyens et partant de l’ensemble du pays.

Par la même occasion, le Maire de Fès a exprimé l’entière disposition du conseil communal à apporter sa contribution pour rendre hommage à tous les retraités, même ceux non adhérents à l’association des œuvres sociales. « Tous les fonctionnaires, techniciens et ouvriers retraités méritent tous les égards et tout le respect en considération des gros sacrifices qu’ils ont consentis durant leur vie active », a-t-il assuré.

Pour sa part, Le président de l’association des œuvres sociales, a exalté les « nobles » services rendus par tous les retraités qui ont fait preuve de probité, de dévouement, d’abnégation et de compétence, exprimant ses remerciements aux responsables et élus pour l’aide qu’ils apportent à l’association.

Au terme de cette cérémonie, des cadeaux et dons ont été remis aux retraités, dans une ambiance de joie et de fête animée par un groupe folklorique.