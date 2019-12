Faune sauvage du Maroc : Quelle stratégie pour sa préservation

Mohammed Drihem

Le Maroc est un pays riche en animaux sauvages et abrite de nombreuses espèces rares dont l’espèce menacée du singe magot (Macaca sylvanus).

Pour les préserver et en application de la loi 29-05 relative à la protection des espèces de flores et de faunes sauvages et au contrôle de leur commerce; une série d’ateliers et de visites de sensibilisation est organisée du 28 décembre 2019 au 09 janvier 2020 à travers le royaume et ce, dans le cadre du programme de conservation de la faune sauvage du Département des eaux et forets.

Réalisés en partenariat avec le Barbary Macaque Conservation Rif au profit des ONGs et des animaleries actives en la matière ; ces ateliers visent à sensibiliser les ONGs locales sur la conservation, la protection de la faune sauvage et la lutte contre son commerce illégal et à informer et sensibiliser les propriétaires d’animalerie à l’application de la loi 29-05.

Au niveau du Moyen Atlas, cet atelier prévu à Meknès pour le 31 décembre 2019 sera marqué par des exposés sur l’application de la loi 29-05, la situation de singe Magot au Maroc : état des lieux et menaces à causées par le commerce illégal par la visite de sensibilisation aux animaleries au niveau de Meknès.