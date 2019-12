L’ALENFI LANCE UN APPEL DE DETRESSE AU SECOURS DU PATROMOINE FORESTIER DE LA REGION DE RABAT-SALE-KENITRA

Mohammed Drihem

La gestion forestière et à l’exploitation des terres collectives ethniques relevant des territoires de la région de Rabat- Salé- Kenitra fait objet d’agissements marqués par le non respect de l’application de la procédure de l’octroi de licence pour l’exploitation du bois particulier des forêts collectives par certaines parties interpelle les responsables pour mettre un terme à de tels agissements qui ne peuvent qu’entraver le travail du personnel forestier et des autorités locales qui veillent au respect des procédures conformes à la réglementation en vigueur et qui offre un cadre juridique à cheval avec la démarche participative pour la gestion durable et rationnelle de nos ressources forestières.

A ce sujet ; il nous a été donné de relever que, l’association des lauréats de l’Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs (ALENFI) conteste les attaques systématiques et les accusations fausses avilissantes visant les cadres du Département des Eaux et Forêts par des parties qui sont sensées s’engager spontanément et activement pour soutenir les programmes gouvernementaux de préservation, de développement et de valorisation des ressources forestières s’acharnent via des méthodes infamantes pour empêcher le bon fonctionnement et la gestion correcte d’un patrimoine forestier aussi riche que fragile.

Selon un communiqué de cette dernière ; l’association lance un appel de détresse aux responsables pour s’enquérir de la véracité des faits, et invite à placer l’intérêt publique au dessus de tout autre chose et d’appliquer les lois en vigueur avec fermeté et transparence.

Elle invite à adopter une approche participative pour la résolution de ce dossier et faire face aux problématiques liées à la gestion des ressources en respectant le cadre juridique et les lois en vigueur qui visent, entre autres, la promotion des entreprises nationales citoyennes.

L’Association des lauréats de l’Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs (ALENFI), qui suit l’évolution du dossier relatif à la gestion forestière et à l’exploitation des terres collectives ethniques relevant des territoires de la région de Rabat- Salé- Kenitra précise-ton ; apprécie vivement le sens de responsabilité qui a été manifesté par les forestiers de Rabat, Salé et Kenitra, qui œuvrent activement et avec abnégation pour la préservation et la valorisation des ressources forestières.