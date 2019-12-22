الفعاليات المغربية بروتردام تحتفـل بالذكرى 50 للهجرة المغربية الى هولـندا.

بقـلم لحسـن بنمريت ـ روتردام

في اطار الاحتفال بالذكرى 50 للهجرة المغربية الرسمية الى هولندا في اطار الاتفاقيـة بين الدولتين لجلب اليـد العاملة الى الأرااضي المنخفضة الموقعة سنة 1969، نظمت 9 جمعيات ومؤسسات مغربية

مجموعة من الانشطة من بينها حوار لصالح الشباب من الجيل الثاني والثالث حول حياتهم اليومية ودراستهم وآفــاقهم المستقبلية ومدى المحافظة على هويتهم وارتباطهم بالوطن الأم

كما تم يوم 15 دجنبر مهرجانا متنوع الفقرات من عـروض ومداخلات من طرف أساتـذة هولنديين مختصين في الهجرة المغربية الى هولـنـدا. حضر اللقاء السيد عــمرالخياري القنصل العام للمملكة المغربية بـروتردام الذي يقطن فيها أزيـد من 40.000 نسمة الى جانب السيـد القادري من سفـارة المملكة . من الجانب الهولندي حضر مسؤولون سياسيون وموظفون من بلدية روتردام و جمهورمن جنسيات مختلفة وفعـاليات هولندية مغربية .

استهل اللقاء بكلمة ترحاب باللغتين الهولندية والعربية من طرف السيدة سعـاد عاشـور والسيد محمد اليعقوبي. بعد ذلك تابع مسيراللقاء السيـد لحسن بنمريت بابلاغ الحاضرين [ان السيد احمد بوطالب عمدة مدينة روتردام والسيدعبد الوهاب بلوقي سفير المملكة المغربية بلاهاي لن يتمكنا من الحضور بسبب التزامات طارئة ثم تابع بتقديم فقرات البرنامج وتقديم الجمعيات المنظمة وهي على التوالي: نقابة المسنين المغاربة بهولنـدا في شخص السيـد محمد السعيدي وادريس التبغي ، مؤسسة اينكليزيا في شخص السيدتـين ليونيك شخاونبورخ وسعاد عاشور، المؤسسة الاجتماعية للابتكار في شخص محمد اليوسفي، مؤسسة الاب والابن فاينورد قي شخص محمد بلقاسم ،مجموعة العمل النسوية بفاينورد في شخص السيدة الطالبي فاطـمة، المؤسسة الاجتماعية الرقمية في شخص السيدين محمد اليعقوبي وحوسين بزات، مؤسسة شباب المستقبل في شخص اليعقوبي محمدي، الجمعية الثقافية ب شارلوس في شخص السيد محمد الدحماني وأخيرا مؤسسة الخبراء الهولنديين من أصل مغربي قي شخص السيد أيسر الحايك .

بعد تلاوة آيات من الذكـر الحكيم للطفل اسماعيل الهجوتي ، تناول الكلمة السيد عمرالخياري القنصل العام للمملكة المغربية بروتردام الذي أثنى بدوره على الجالية المغربية بهولندا وعلى كل ما قامت به من تضحيات من أجل العيش الكريم وتربية الآبناء والحفاظ على الهوية المغربية. كما حث الجيـل الثاني والثالث على التالق في دراستهم والمزيد من الحصول على مناصب عليا في هذا البلــد. كما اشـاد السيد عمرالخياري بالتعايش والتسامح السائد في المجتمع الهولندي.أستاذ التاريخ السيـد ماتايس فان خاكن قــدم عرضا حول الهجرة المغربية الى هولندا منذ بدايتها الى الآن وتحدث عن جانب من المحطات التى عرفتها هذه الحقبة. بعدها اعطيت الكلمة لثلاثة اشخاص من داخل القاعة لاعطاء شهادات والتحدث عن الفترة التي قدموا فيها الى هولندا وعن تجربتهم وحياتهم اليومية في هذا البلد ونظرتهم الى المستقبل وهم على التوالي :السيد محمد الواقيدي وفاطمة الطالبي وادريـس التبغي .

تكريم بعض الأطــروالفعاليات الهولندية من أصل مغربي

بعد فقرات موسيقية أدتها فرقة ـ شباب روتردام أطلس سوس ـ تم تكـريم مجموعة من الأشخاص المغاربة الذين تركوا بصماتهم في هذا البلد وساعدوا الجالية المغربية في محطات مختلفة وهم على التوالي : السيد محمد الرباع برلماني سابق وأول مغربي في اوروبا يترأس حزبا سياسيا معروفا في هولندا الأمر يتعلق بحزب » اليسار الأخضر »، كما عمل مديرا سابقا للمركـز الهولندي للأجانب ، ومحافظا قانونيا سابقا بمدينة ليـدن . يرجع له الفضل في تيسيـر قوانين التجمع العائلي للمغاربة والجاليات الأخرى وتبسيط شؤوط الحصول على الجنسية الهولندية. له مواقـف رجولية و يسجل له التاريخ دفاعه المستميت عن القضايا العربية والاسلامية . يعتبر السيد محمد الرباع من الشخصيات البارزة المغربية قي هولندا بل عميد الهجرة لمدة 50 سنة بدون منازع بسبب مواقفه النبيلة ودفاعه المستميت عن الاسلام ووقوفه الصامد ضد كل اشكال العنصرية في المجتمع الهولندي .

الدكتور الطبيب عبد العالي لحديدوي رئيس جمعية الأطباء بهولندا ـ أمان ـ الى جانب عمله بهولندا سعى الآ أن يساعد المغاربة من الجيل الأول وذلك بتوجيههم في ميدان الرعاية الصحية ومد يـد العون اليهم خصوصا وأنه اختصاصي في الأمراض الباطنية وامراض الشيخوخة كما يحيب له وقوفه الى جانب الطلبة المغاربة الذين يدرسون بكلية الطب بهولندا ويقوم بتوجيههم ومرافقتهم . أيضا نظم سابقا رحلة دراسية الى المغرب لصالح 70 طبيبا هولندي لزيارة المستشفيات في المغرب وتبادل الخيرة مع الأطباء المغاربة في عين المكان اضافة الى عمله المشترك مع كلية الطب بفاس .الشابة يمينة السعيـدي موظفة بوزارة النقل بهولندا وتتراس مؤسسة تيسيرالخيرية، بدورها قامت بمشلريع بالمغرب من بينها شراء منزل لامراة معوزة تعيش مع ابنتها بالحاجب ومنزل آخـرلامراة فقيرة بالقنيطـرة وشراء دكـان بتاوريرت لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة الى مشاريع في الشرق والغرب والجنوب بالمغرب متمثلة في كراسي متحركة وأغطية وملابس والاعتناء بأطفال الشوارع بصفرو ومشاريع أخرى . شمل التكريم كذلك ألأستـاذان المحاميان من الجيل الثاني رشيـد مغني وفؤاد بن الصديق لوقوفهما مع الجالية المغربية ومؤازرتها في محطات مختلفة .السيد ابراهيم فتاح موظف بمؤسسة بروـ دموس الخاصة في اعطاء معلومات حول كل ما يتعلق بالمواطـنة والتشريع والانتخابات البلدية والبرلمانية اضافة الى عمله الجمعوي في مختلف المدن الهولندية . .

المجموعة الثانية ضمت كلا من محمد السعيدي وادريس التبغي و محمد اليوسفي ومحمد اليعقوبي وحوسين بزات ومحمد دحماني ومحمدي اليعقوبي والحاجة فاطمة الطالبي وسعاد عاشور والهولندية ليونيك سخاون بورخ. وكل أعضاء هذه المجموعة منخرطون في العمل الجمعوي لعدة سنوات ورافقوا الجالية المغربية في هولندا لحقبة طويلة .

الأنشطة ستتواصل بصدور كتاب للكاتبة الهولندية السيدة « هانيكا فربيك » حول مرور 50 سنة على الهجرة المغربية الرسمية الى هولندا وأنشطة أخرى سيتم برمجتها قريبا تهم المراة المغربية ودورها داخل المجتمع اضافة الى لقاءات أخرى مع الشباب من الجيل الثاني والثالث .