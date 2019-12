ET DE TROIS POUR L’UNIVERSITE D’HIVER DES MAROCAINS DU MONDE DANS LA VILLE D’IFRANE ENNEIGEE

Mohammed Drihem / oujdacity.net

Le Week-end du 21-22 Décembre en cours a été marqué par la tenue de la 3ème édition de l’Université d’hiver organisée à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane par le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger.

Une centaine de jeunes marocains du monde ; excellant dans différents domaines et « success-stories » dans leur parcours estudiantin et professionnel ont prit part à cette édition placée sous le thème du ‘’vivre-ensemble’’.

Pour la ministre chargée des marocains résidents à l’étranger qui présidait la cérémonie d’ouverture de cette édition ; c’est là une occasion pour ouvrir un débat sur ce changement radical que connait la migration marocaine en général sachant qu’aujourd’hui presque 20% des MRE sont natifs de l’étranger et dont 70% sont âgés de moins de 45 ans ce qui nous oblige à développer et à améliorer nos modes d’action pour accompagner cette nouvelle citoyenneté transcontinentale tout en renforçant leurs liens avec leur mère patrie : le Maroc.

Dans le cadre de cette nouvelle approche avait-elle ajouté, nous allons échanger et débattre avec ces jeunes des nouveaux modes d’actions qu’ils jugent aptes et susceptibles d’accompagner de changement que connait la migration marocaine sachant bien que de nos jours ; nous avons un très grand nombre de compétences marocaines occupant des postes d’influence et de décisions à l’étranger qu’il faut accompagner avec de nouveau programmes sur lesquels nous travaillons en application des hautes orientations de SM Le Roi Mohammed VI qui accorde un très grand intérêt à nos MRE..

Pour Rim El Bakri, participante du Canada : c’est là pour moi une occasion de rencontrer de jeunes marocains résidents dans différents pays à travers le monde et d’avoir surtout une idée sur la vie socio économique et sur le système politique au Maroc dont je n’ai aucune idée et j’espère repartir d’ici avec une grande connaissance sur mon pays pour pouvoir parler de cette belle expérience à mes compatriotes marocains au Canada.

Les objectifs assignés à cette université visent à consolider les liens des nouvelles générations des marocains établis à l’étranger avec leur mère patrie, le Maroc, à favoriser les échanges interculturels et à consacrer les valeurs de la tolérance et du respect de l’autre. Une occasion au fait; pour ces jeunes participants en vue d’échanger avec des experts et des compétences nationales, pour contribuer à une meilleure intégration dans les pays d’accueil mais également afin d’élargir leur horizons professionnels.

Plusieurs conférences et ateliers, animés par des universitaires et académiciens sont programmés et seront axés sur les aspects historiques, culturels, éducatifs et sociaux du ‘’vivre-ensemble’’ avec notamment une conférence sous thème : « Unité et intégrité territoriale : parcours et actualités» , la présentation des réformes du Royaume et les grands chantiers entamés depuis 20 ans et des visites dans la région Fès-Meknès.