MEKNES : « MEDIA IMPACT DAYS » UN RENDEZ-VOUS POUR UN VOYAGE DE PRESSE

Mohammed Drihem

Dans le cadre de ses activités au titre de l’an 2020 ; visant le développement et la vulgarisation du secteur touristique de la ville de Meknès et de son arrière pays ; le conseil préfectoral du Tourisme de Meknès organise un voyage de presse : « Media Impact Days » du 17 au 19 Janvier 2020 prochain avec la participation des représentants des médias nationaux et internationaux.

Selon le CTP Meknès ; ce voyage de presse a pour objectifs de communiquer sur les atouts de la destination Meknès, renforcer sa notoriété et présenter la richesse de son offre. Il permettra aux participants d’explorer le patrimoine matériel et immatériel de «Meknès», son histoire impériale enracinée, son arrière pays diversifié, sa richesse artisanale et ses produits du terroir.

Aussi précise-ton ; ce voyage de presse a pour objectifs de Communiquer sur les efforts déployés par le Conseil Préfectoral du Tourisme de Meknès (CPT) et ses partenaires en matière de promotion de la destination ; de présenter les nouveaux outils de communication du CPT Meknès et de Communiquer sur le chantier de réhabilitation et de valorisation de la Médina et de la Cité impériale.

Au programme de ce week-end ; la tenue d’une séance plénière le samedi 18 janvier et des tables rondes, qui seront animées par des chercheurs et des spécialistes dans le monde du tourisme et le volet animation sera au rendez-vous tout au long de l’événement par des troupes folkloriques locales.

Ce week-end sera également une occasion pour visiter la cité impériale de Meknès, où un vaste et ambitieux chantier de réhabilitation et de rénovation de l’ancienne médina a été lancé, pour améliorer la qualité de vie des habitants, préserver le caractère urbanistique et architectural et valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la capitale ismaïlienne du Royaume : Meknès.

Les personnalités nationales et internationales, invitées auront l’occasion de découvrir les chantiers en cours, les attractions touristiques de la capitale Ismaïlienne, le site archéologique de volubilis (tous les deux patrimoines mondial de l’Unesco) la cité sainte Moulay Driss Zerhoun, et enfin le siège historique du CPT Meknès.

Une expérience inédite, inspirante, divertissante et engageante est programmée pour séduire et mobiliser les communautés d’influenceurs via la presse nationale et internationale avec toutes ses composantes, ses blogs et ses sites entre autres…

A travers ce voyage enfin ; le CPT espère, être un trait d’union entre la presse nationale et internationale et les professionnels du tourisme de Meknès et de sa province, pour promouvoir un échange de qualité autour d’une destination touristique en pleine renaissance.