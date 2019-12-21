تعزية في وفاة أخ السيد محمد ديب مدير أكاديمية جهة الشرق

محمد شركي

لبى نداء ربه أخ السيد محمد ديب مدير أكاديمية جهة الشرق ، وبهذه المناسبة الأليمة نتوجه بالعزاء إلى أخينا الفاضل في مصابه الجلل وإلى كافة أفراد أسرته الكريمة سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، ويشمله بجميل عفوه ، ويسكنه فسيح جنانه في الفردوس الأعلى مع صفوة خلقه الصالحين ، وأن يسقيه شربة بيد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام من حوضه الشريف لا يظمأ بعدها ، وأن يجود عليه بجواره وشفاعته . ونضرع إليه سبحانه وتعالى أن يلهم أهله جميعا الصبر والسلوان ، وأن يعظم أجرهم على صبرهم واحتسابهم ، وينعم عليهم بما وعد به الصابرين المحتسبين من عباده المؤمنين .

وإنا لله وإنا إليه راجعون .