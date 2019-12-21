تعزية في وفاة أخ السيد محمد ديب مدير أكاديمية جهة الشرق
تعزية في وفاة أخ السيد محمد ديب مدير أكاديمية جهة الشرق
محمد شركي
لبى نداء ربه أخ السيد محمد ديب مدير أكاديمية جهة الشرق ، وبهذه المناسبة الأليمة نتوجه بالعزاء إلى أخينا الفاضل في مصابه الجلل وإلى كافة أفراد أسرته الكريمة سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، ويشمله بجميل عفوه ، ويسكنه فسيح جنانه في الفردوس الأعلى مع صفوة خلقه الصالحين ، وأن يسقيه شربة بيد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام من حوضه الشريف لا يظمأ بعدها ، وأن يجود عليه بجواره وشفاعته . ونضرع إليه سبحانه وتعالى أن يلهم أهله جميعا الصبر والسلوان ، وأن يعظم أجرهم على صبرهم واحتسابهم ، وينعم عليهم بما وعد به الصابرين المحتسبين من عباده المؤمنين .
وإنا لله وإنا إليه راجعون .
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